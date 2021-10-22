Министр энергетики РФ и глава Адыгеи обсудили энергоснабжение республики

Адыгея

Распечатать

В Москве прошла встреча Николая Шульгинова и Мурата Кумпилова по развитию энергопотенциала Адыгеи

На встрече в Москве министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили газификацию республики и развитие электросетей в регионе.  

Стороны проанализировали, как реализуется текущая программа газификации, в рамках которой до 2025 года построят газовые объекты в Тахтамукайском районе (там перугружены четыре из пяти газораспределительных подстанций) и подключат индустриальный парк Яблоновский к газовой инфраструктуре. 

Читайте также:

«Уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%. Есть потенциал для догазификации 16 тыс. домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась», — отметил Шульгинов.

Кумпилов объяснил, что пообъектный план-график догазификации, составленный на основе предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тыс. домовладений в 172 населенных пунктах.

«Сейчас мы заключаем договоры с населением. Организована «горячая линия», по которой можно получить консультацию. Вся информация есть в СМИ и на ресурсах компании «Газпром газораспределение Майкоп», — рассказал Кумпилов.

Читайте также:

Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры. Для реализации первоочередных проектов необходима реконструкция 9 питающих центров республики — это входит в программу развития Адыгеи. В этом направлении администрация республики сотрудничает с компанией «Россети».

Для создания в Адыгее собственной генерации в 2020 году ввели в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт и солнечную электростанцию мощностью 4 МВт. В 2021 году заработала еще одна солнечная электростанция мощностью 4,5 МВт. Кумпилов подчеркнул, что с новыми станциями объем собственной генерации увеличится до 30% от объема потребления.

Энергетика

Новости

В Армавире выбрали мэра города. Третий раз подряд им стал Андрей Харченко
СК возбудил новые уголовные дела из-за взяток, которые брали сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае
Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд из-за обвинения журналистки в причастности к кипрским офшорам — СМИ
Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В мэрии Краснодара проходят обыски
Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Сегодня, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Вчера, 16:28
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Какие антиковидные меры вводят на Кубани и когда

Реклама на сайте