Министр энергетики РФ и глава Адыгеи обсудили энергоснабжение республики

В Москве прошла встреча Николая Шульгинова и Мурата Кумпилова по развитию энергопотенциала Адыгеи

Стороны проанализировали, как реализуется текущая программа газификации, в рамках которой до 2025 года построят газовые объекты в Тахтамукайском районе (там перугружены четыре из пяти газораспределительных подстанций) и подключат индустриальный парк Яблоновский к газовой инфраструктуре.

На встрече в Москве министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили газификацию республики и развитие электросетей в регионе.

«Уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%. Есть потенциал для догазификации 16 тыс. домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась», — отметил Шульгинов.

Кумпилов объяснил, что пообъектный план-график догазификации, составленный на основе предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тыс. домовладений в 172 населенных пунктах.

«Сейчас мы заключаем договоры с населением. Организована «горячая линия», по которой можно получить консультацию. Вся информация есть в СМИ и на ресурсах компании «Газпром газораспределение Майкоп», — рассказал Кумпилов.