Министр энергетики РФ и глава Адыгеи обсудили энергоснабжение республики
В Москве прошла встреча Николая Шульгинова и Мурата Кумпилова по развитию энергопотенциала Адыгеи
На встрече в Москве министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили газификацию республики и развитие электросетей в регионе.
Стороны проанализировали, как реализуется текущая программа газификации, в рамках которой до 2025 года построят газовые объекты в Тахтамукайском районе (там перугружены четыре из пяти газораспределительных подстанций) и подключат индустриальный парк Яблоновский к газовой инфраструктуре.
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«Уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%. Есть потенциал для догазификации 16 тыс. домовладений, и мы видим, что эта работа в регионе уже началась», — отметил Шульгинов.
Кумпилов объяснил, что пообъектный план-график догазификации, составленный на основе предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тыс. домовладений в 172 населенных пунктах.
«Сейчас мы заключаем договоры с населением. Организована «горячая линия», по которой можно получить консультацию. Вся информация есть в СМИ и на ресурсах компании «Газпром газораспределение Майкоп», — рассказал Кумпилов.
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Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры. Для реализации первоочередных проектов необходима реконструкция 9 питающих центров республики — это входит в программу развития Адыгеи. В этом направлении администрация республики сотрудничает с компанией «Россети».
Для создания в Адыгее собственной генерации в 2020 году ввели в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт и солнечную электростанцию мощностью 4 МВт. В 2021 году заработала еще одна солнечная электростанция мощностью 4,5 МВт. Кумпилов подчеркнул, что с новыми станциями объем собственной генерации увеличится до 30% от объема потребления.