СК возбудил новые уголовные дела из-за взяток, которые брали сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае
22 октября краевой следком возбудил уголовные дела по новым эпизодам о взяточничестве на сотрудников кубанского Роспотребнадзора
Напомним, в марте 2021 года прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. У начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей.
Позже следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства систематически получали взятки. В июле стало известно, что Балаеву уволили в связи с «утратой доверия».
22 октября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о новых эпизодах по делу о взяточничестве Балаевой.
«В процессе расследования выявлены очередные факты получения взяток как самой обвиняемой, так и ее подчиненной, в связи с чем возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела надзора за питанием населения и специалиста-эксперта отдела по ч.1, п.«а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие)», — сказали в СК.
По данным следствия, в марте 2021 года Балаева со своей подчиненной получили взятку в 100 тыс. рублей от директора одного из продовольственных рынков Краснодара за проведение проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В том же месяце чиновница получила еще 20 тыс. рублей от представителя юридического лица за непроведение проверки в ресторане.
Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе следственного комитета.