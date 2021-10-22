СК возбудил новые уголовные дела из-за взяток, которые брали сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае

22 октября краевой следком возбудил уголовные дела по новым эпизодам о взяточничестве на сотрудников кубанского Роспотребнадзора

Напомним, в марте 2021 года прошли обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и домах сотрудников. У начальницы отдела надзора за питанием населения Марины Балаевой обнаружили деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей.

Позже следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства систематически получали взятки. В июле стало известно, что Балаеву уволили в связи с «утратой доверия».