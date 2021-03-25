В кубанском Роспотребнадзоре прошли обыски. У начальницы одного из отделов нашли 11 млн рублей

В Краснодаре утром 25 марта силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и в домах сотрудников

Утром в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео, на котором видно, как силовики выходят из микроавтобуса около здания управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на улице Рашпилевской, 100.

«Никто ничего не комментирует официально, но в здание на Рашпилевской никого не пускают. И на проходной стоят люди с оружием, как в фильмах про рейдерские захваты», — сообщали в паблике.

Портал Юга.ру несколько часов пытался получить оперативный комментарий, однако различные ведомства отказывались от комментариев. В самом управлении Роспотребнадзора на звонки редакции также не ответили.

Вечером в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что ведется расследование уголовного дела против начальника одного из отделов. Кто именно оказался под следствием — ведомство не уточнило. Сейчас в Роспотребнадзоре сотрудники краевого управления ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару проводят обыски. Также обыски проходят дома у сотрудников. Силовики изымают предметы и документы, необходимые для расследования.

По данным СК, женщина в служебном кабинете получила 150 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. За это она ничего не сделала при проверке предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

Во время обыска в квартире подозреваемой силовики нашли деньги в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 млн рублей. Оперативные мероприятия продолжаются также и по другим адресам.

Некоторых сотрудников вызвали к следователю для допросов. Расследование уголовного дела продолжается.