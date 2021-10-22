Инициативы кубанского парламента поддержали на конференции ЮРПА
22 октября депутаты ЗСК представили предложения на дистанционной конференции ЮРПА
22 октября дистанционно прошло пленарное заседание XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Работу кубанских парламентариев возглавил председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
ЗСК выступило с федеральным законопроектом изменений в Бюджетный кодекс России. Парламентарии предложили минимизировать влияние разовых платежей на объем изъятия средств из местных бюджетов в качестве «отрицательного трансферта». При этом производить расчет за два года из последних трех отчетных финансовых лет, учитывая динамику поступления доходов.
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В действующей редакции Бюджетного кодекса предусмотрен расчет налоговых доходов исходя из последнего отчетного финансового года. Бурлачко отметил, что с проектом ЗСК станет легче прогнозировать формирование местных бюджетов, финансовая ситуация станет стабильнее.
Также депутаты обратились к правительству России с просьбой пересмотреть финансирование борьбы с паводками и подтоплениями.
«Регулярные подтопления горных и предгорных районов Краснодарского края и полуострова Крым приводят к трагическим последствиям, понижают эффективность промышленного производства, туристскую и инвестиционную привлекательность регионов», — пояснил Бурлачко.
Он рассказал, что на территории Кубани находится 7551 река общей протяженностью около 30 тыс. км, 1090 озер и лиманов, 2177 гидротехнических сооружений (прудов и водохранилищ). Неудовлетворительное состояние русел рек влияет на их пропускную способность.
Город буквы «Е»:
«Учитывая количество и протяженность рек региона, фактическая потребность в финансировании значительно больше средств, которые региону выделяют из федерального бюджета для противодействия паводкам и борьбы с их последствиями», — добавил Бурлачко.
По словам председателя ЗСК, еще одним поводом для обращения стала проблема деградации береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма. В береговой зоне Черного и Азовского морей необходимо проводить берегоукрепительные и противооползневые работы, чтобы сохранить пляжные территории.
«Из‑за нехватки благоустроенных пляжей в оборот вовлечено лишь 10% Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Значительная часть пляжей нуждается в реконструкции и благоустройстве, обеспечении инженерной инфраструктурой, в отсыпке и восстановлении», — рассказал Бурлачко.
В связи с этим парламентарии ЗСК предложили правительству России увеличить финансирование на сохранение береговых линий и при распределении субвенций учитывать факторы морского воздействия на береговую полосу.
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«Кроме того, мы считаем необходимым разработать адресную федеральную программу по берегоукреплению морей для комплексного решения проблемы. Это позволит увеличить турпоток в Краснодарский край и Республику Крым, будет способствовать стабильному развитию курортных регионов и росту налоговых поступлений в бюджеты», — подчеркнул Бурлачко.
Участники конференции единогласно одобрили все 46 вопросов повестки, включая предложения кубанского парламента. Следующая конференция ЮРПА пройдет весной 2022 года.