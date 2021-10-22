Инициативы кубанского парламента поддержали на конференции ЮРПА

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

22 октября депутаты ЗСК представили предложения на дистанционной конференции ЮРПА

22 октября дистанционно прошло пленарное заседание XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Работу кубанских парламентариев возглавил председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

ЗСК выступило с федеральным законопроектом изменений в Бюджетный кодекс России. Парламентарии предложили минимизировать влияние разовых платежей на объем изъятия средств из местных бюджетов в качестве «отрицательного трансферта». При этом производить расчет за два года из последних трех отчетных финансовых лет, учитывая динамику поступления доходов.

Читайте также:

В действующей редакции Бюджетного кодекса предусмотрен расчет налоговых доходов исходя из последнего отчетного финансового года. Бурлачко отметил, что с проектом ЗСК станет легче прогнозировать формирование местных бюджетов, финансовая ситуация станет стабильнее.

Также депутаты обратились к правительству России с просьбой пересмотреть финансирование борьбы с паводками и подтоплениями.

«Регулярные подтопления горных и предгорных районов Краснодарского края и полуострова Крым приводят к трагическим последствиям, понижают эффективность промышленного производства, туристскую и инвестиционную привлекательность регионов», — пояснил Бурлачко.

Он рассказал, что на территории Кубани находится 7551 река общей протяженностью около 30 тыс. км, 1090 озер и лиманов, 2177 гидротехнических сооружений (прудов и водохранилищ). Неудовлетворительное состояние русел рек влияет на их пропускную способность.

Город буквы «Е»:

«Учитывая количество и протяженность рек региона, фактическая потребность в финансировании значительно больше средств, которые региону выделяют из федерального бюджета для противодействия паводкам и борьбы с их последствиями», — добавил Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, еще одним поводом для обращения стала проблема деградации береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма. В береговой зоне Черного и Азовского морей необходимо проводить берегоукрепительные и противооползневые работы, чтобы сохранить пляжные территории.

«Из‑за нехватки благоустроенных пляжей в оборот вовлечено лишь 10% Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Значительная часть пляжей нуждается в реконструкции и благоустройстве, обеспечении инженерной инфраструктурой, в отсыпке и восстановлении», — рассказал Бурлачко.

В связи с этим парламентарии ЗСК предложили правительству России увеличить финансирование на сохранение береговых линий и при распределении субвенций учитывать факторы морского воздействия на береговую полосу.

Читайте также:

«Кроме того, мы считаем необходимым разработать адресную федеральную программу по берегоукреплению морей для комплексного решения проблемы. Это позволит увеличить турпоток в Краснодарский край и Республику Крым, будет способствовать стабильному развитию курортных регионов и росту налоговых поступлений в бюджеты», — подчеркнул Бурлачко.

Участники конференции единогласно одобрили все 46 вопросов повестки, включая предложения кубанского парламента. Следующая конференция ЮРПА пройдет весной 2022 года.

Бюджет ЗСК Наводнения Налоги Юрий Бурлачко

Новости

В Армавире выбрали мэра города. Третий раз подряд им стал Андрей Харченко
СК возбудил новые уголовные дела из-за взяток, которые брали сотрудники Роспотребнадзора в Краснодарском крае
Вице-мэр Краснодара Доронин подал в суд из-за обвинения журналистки в причастности к кипрским офшорам — СМИ
Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В мэрии Краснодара проходят обыски
Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Сегодня, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Вчера, 16:28
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Какие антиковидные меры вводят на Кубани и когда

Реклама на сайте