Инициативы кубанского парламента поддержали на конференции ЮРПА

ЗСК выступило с федеральным законопроектом изменений в Бюджетный кодекс России. Парламентарии предложили минимизировать влияние разовых платежей на объем изъятия средств из местных бюджетов в качестве «отрицательного трансферта». При этом производить расчет за два года из последних трех отчетных финансовых лет, учитывая динамику поступления доходов.

Он рассказал, что на территории Кубани находится 7551 река общей протяженностью около 30 тыс. км, 1090 озер и лиманов, 2177 гидротехнических сооружений (прудов и водохранилищ). Неудовлетворительное состояние русел рек влияет на их пропускную способность.

«Регулярные подтопления горных и предгорных районов Краснодарского края и полуострова Крым приводят к трагическим последствиям, понижают эффективность промышленного производства, туристскую и инвестиционную привлекательность регионов», — пояснил Бурлачко.

Также депутаты обратились к правительству России с просьбой пересмотреть финансирование борьбы с паводками и подтоплениями.

В действующей редакции Бюджетного кодекса предусмотрен расчет налоговых доходов исходя из последнего отчетного финансового года. Бурлачко отметил, что с проектом ЗСК станет легче прогнозировать формирование местных бюджетов, финансовая ситуация станет стабильнее.

«Учитывая количество и протяженность рек региона, фактическая потребность в финансировании значительно больше средств, которые региону выделяют из федерального бюджета для противодействия паводкам и борьбы с их последствиями», — добавил Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, еще одним поводом для обращения стала проблема деградации береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма. В береговой зоне Черного и Азовского морей необходимо проводить берегоукрепительные и противооползневые работы, чтобы сохранить пляжные территории.

«Из‑за нехватки благоустроенных пляжей в оборот вовлечено лишь 10% Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Значительная часть пляжей нуждается в реконструкции и благоустройстве, обеспечении инженерной инфраструктурой, в отсыпке и восстановлении», — рассказал Бурлачко.

В связи с этим парламентарии ЗСК предложили правительству России увеличить финансирование на сохранение береговых линий и при распределении субвенций учитывать факторы морского воздействия на береговую полосу.