Депутаты ЗСК обсудили развитие пляжей на Кубани

Краснодарский край

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На заседании рассказали о восстановлении пляжей из-за непогоды и что власти сделали для улучшения пляжного отдыха

13 сентября на заседании ЗСК парламентарии обсудили текущую ситуацию по развитию пляжных территорий Краснодарского края.

Пляжи Краснодарского края считаются визитной карточкой краевых курортов и приоритетным видом отдыха для россиян, поэтому их необходимо развивать. 

«Существующих пляжей катастрофически не хватает. А для того чтобы успешно конкурировать с заграничными курортами, нам нужно не только повышать уровень и качество сервиса, развивать инфраструктуру действующих пляжных территорий, но и особое внимание уделять увеличению количества благоустроенных пляжей и рекреационных зон», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Руководитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что протяженность береговой полосы азово-черноморского побережья края составляет около 1,2 км, а под пляжами находится порядка 113 км берега. На учете стоит 553 пляжа (на 4% больше по сравнению с прошлым годом) и сюда входят не только пляжи Азовского и Черного морей, но и «степной зоны».

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Перед началом курортного сезона министерство приняло стандарт организации пляжей, с общими требованиями к пляжному отдыху, набору услуг, персонажу и оформлению. Этот стандарт внедрен уже на 228 пляжах. 

Другим важным элементом является классификация пляжей и их соответствие международным стандартам. В крае классифицированы уже 80 пляжей, а 33-м пляжным территориям Сочи присвоена международная награда «Голубой флаг».

Также профильное ведомство анализирует пляжи и их готовность к приему отдыхающих, в этом сезоне осмотрели 100% территорий. 

Но Золотухина отметила, что в направлении есть ряд проблем, в том числе нехватка оборудованных пляжей и их ежегодное размытие, приводящее к сокращению береговой полосы. Федеральная адресная программа по берегоукреплению побережья могла бы исправить ситуацию. 

Депутаты ЗСК контролируют ситуацию и взаимодействуют с профильным министерством в этой сфере. Председатель комитета ЗСК Александр Джеус отметил, что комитет принимает участие в развитии пляжных территорий края в части формирования правовой базы в сфере туризма. Депутат подчеркнул, что дефицит благоустроенных пляжей мешает развитию туристического потенциала региона. 

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Обсудили и пострадавшие из-за непогоды пляжи. Мария Золотухина рассказала, что пострадавшие территории восстановили и они вновь принимают отдыхающих. 

На заседании рассказали, что в будущем на Кубани могут появиться и новые пляжи, но это зависит от поддержки федерального центра и инвестиций. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что этот вопрос прорабатывается.

Штаб по подготовке и проведению летнего турсезона оказал помощь в оказании текущего курортного сезона — он координировал деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов. Для удобства отдыхающих работала «горячая линия» министерства. За сезон на нее поступило порядка 5 тысяч звонков.

Напоследок обсудили и вопросы размещения аттракционов и других объектов на пляжах. Юрий Бурлачко заявил, что это важная тема, но выходит за рамки совещания. Необходимо привлекать туристов и строить необходимую инфраструктуру, но самый важный ресурс — это пляжи. 

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рядом мер по дальнейшему развитию пляжных территорий в Краснодарском крае.

ЗСК Курорты и туризм Пляжи

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