Депутаты ЗСК обсудили развитие пляжей на Кубани

На заседании рассказали о восстановлении пляжей из-за непогоды и что власти сделали для улучшения пляжного отдыха

13 сентября на заседании ЗСК парламентарии обсудили текущую ситуацию по развитию пляжных территорий Краснодарского края. Пляжи Краснодарского края считаются визитной карточкой краевых курортов и приоритетным видом отдыха для россиян, поэтому их необходимо развивать.

«Существующих пляжей катастрофически не хватает. А для того чтобы успешно конкурировать с заграничными курортами, нам нужно не только повышать уровень и качество сервиса, развивать инфраструктуру действующих пляжных территорий, но и особое внимание уделять увеличению количества благоустроенных пляжей и рекреационных зон», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Руководитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что протяженность береговой полосы азово-черноморского побережья края составляет около 1,2 км, а под пляжами находится порядка 113 км берега. На учете стоит 553 пляжа (на 4% больше по сравнению с прошлым годом) и сюда входят не только пляжи Азовского и Черного морей, но и «степной зоны».

Перед началом курортного сезона министерство приняло стандарт организации пляжей, с общими требованиями к пляжному отдыху, набору услуг, персонажу и оформлению. Этот стандарт внедрен уже на 228 пляжах. Другим важным элементом является классификация пляжей и их соответствие международным стандартам. В крае классифицированы уже 80 пляжей, а 33-м пляжным территориям Сочи присвоена международная награда «Голубой флаг». Также профильное ведомство анализирует пляжи и их готовность к приему отдыхающих, в этом сезоне осмотрели 100% территорий.

Но Золотухина отметила, что в направлении есть ряд проблем, в том числе нехватка оборудованных пляжей и их ежегодное размытие, приводящее к сокращению береговой полосы. Федеральная адресная программа по берегоукреплению побережья могла бы исправить ситуацию. Депутаты ЗСК контролируют ситуацию и взаимодействуют с профильным министерством в этой сфере. Председатель комитета ЗСК Александр Джеус отметил, что комитет принимает участие в развитии пляжных территорий края в части формирования правовой базы в сфере туризма. Депутат подчеркнул, что дефицит благоустроенных пляжей мешает развитию туристического потенциала региона.