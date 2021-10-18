Депутаты ЗСК обсудили развитие детского отдыха на Кубани

18 октября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты оценили результаты организации отдыха и оздоровления детей на курортах Кубани этим летом.

Глава парламента отметил, что по количеству детских здравниц и численности детей край занимает лидирующие позиции в данной сфере. Каждый год в регионе отдыхают и оздоравливаются сотни тысяч ребят, в том числе из других регионов. Но из-за пандемии не все детские оздоровительные организации смогли открыться.

Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша рассказал, в этом году в детских организациях отдохнуло порядка 290 тыс. детей, в том числе 103 тыс. из других регионов и стран. Это на 30 % меньше, чем в 2019 (допандемийном) году.

В этом году детей принимали 1 тыс. 469 организаций: 95 санаториев, 988 пришкольных лагерей, 386 детских лагерей труда и отдыха. Все организации получили положительное заключение Роспотребнадзора. Бюджет краевой детской оздоровительной компании составил 2,3 млрд рублей.

Гаркуша заявил, что в следующем году нужно сохранить объемы финансирования и число отдыхающих в регионе детей, обеспечить отдыхом максимально количество ребят из социально незащищенных категорий, обеспечить их безопасность и модернизировать сети детских лагерей и здравниц.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что развитие объектов инфраструктуры детского отдыха — это один из приоритетов индустрии. В связи с этим ведомство регулярно проверяет нерабочие объекты с целью определить возможность возобновления их работы.