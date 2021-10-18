Депутаты ЗСК обсудили развитие детского отдыха на Кубани
18 октября в Заксобрании Краснодарского края обсудили итоги летней оздоровительной кампании детей и планы на будущий сезон
18 октября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты оценили результаты организации отдыха и оздоровления детей на курортах Кубани этим летом.
Глава парламента отметил, что по количеству детских здравниц и численности детей край занимает лидирующие позиции в данной сфере. Каждый год в регионе отдыхают и оздоравливаются сотни тысяч ребят, в том числе из других регионов. Но из-за пандемии не все детские оздоровительные организации смогли открыться.
Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша рассказал, в этом году в детских организациях отдохнуло порядка 290 тыс. детей, в том числе 103 тыс. из других регионов и стран. Это на 30 % меньше, чем в 2019 (допандемийном) году.
В этом году детей принимали 1 тыс. 469 организаций: 95 санаториев, 988 пришкольных лагерей, 386 детских лагерей труда и отдыха. Все организации получили положительное заключение Роспотребнадзора. Бюджет краевой детской оздоровительной компании составил 2,3 млрд рублей.
Гаркуша заявил, что в следующем году нужно сохранить объемы финансирования и число отдыхающих в регионе детей, обеспечить отдыхом максимально количество ребят из социально незащищенных категорий, обеспечить их безопасность и модернизировать сети детских лагерей и здравниц.
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина рассказала, что развитие объектов инфраструктуры детского отдыха — это один из приоритетов индустрии. В связи с этим ведомство регулярно проверяет нерабочие объекты с целью определить возможность возобновления их работы.
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Также министр сообщила о проблеме с организацией купания детей на море. Сейчас по закону запрещено ограничивать доступ граждан к водному объекту, в связи с чем есть риски при купании детей. Для решения этого вопроса ведомство предложило откорректировать Водный кодекс РФ в части пляжных территорий детских здравниц.
Для кадровой обеспеченности детских лагерей работает нацпроект «Демография» — специалисты могут беспатно переподготовиться или повысить квалификацию. Также разрабатывается проект «Кадровая школа вожатых», который станет площадкой для подготовки и подбора кадров.
На заседании рассказали, что объекты детского отдыха приняли активное участие в программе «детского кэшбэка». По состоянию на 31 августа в момент окончания акции было реализовано более 16 тыс. путевок. По словам председателя профильного комитета ЗСК Александра Джеуса, депутаты работают с профильными министерствами по формированию новых предложений по дополнительным мерам стимулирования отрасли.
«Мы говорим о поддержке семьи, материнства и детства. Но какое детство без моря. Поэтому мы должны создать лучшие условия для отдыха детей. Наша с вами общая задача — сохранение и развитие сети детских лагерей и здравниц», — подытожил обсуждение Юрий Бурлачко.
По итогам заседания профильным министерствам и комитету ЗСК дали рекомендации по улучшению деятельности в сфере детского отдыха.