Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем

Краснодарский край

Распечатать

В пресс-службе аэропортов Кубани рассказали, как будут выполняться авиарейсы с 30 октября по 7 ноября

Напомним, президент России Владимир Путин согласился ввести нерабочую неделю из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября. Решение приняли из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

Также стало известно, что к началу нерабочей недели в направлении курортных городов Кубани резко подорожали цены на авиабилеты. А мэр Сочи отметил, что в городе ожидается 75% загрузка отелей.

В официальном телеграм-канале аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы сообщили, что в период с 30 октября по 7 ноября все рейсы будут выполняться в штатном режиме, ограничений работы не предвидится. Воздушную границу РФ закрывать пока тоже не собираются.

«Рейсы по всем направлениям из аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара выполняются согласно действующему летнему расписанию полетов. Что касается международного авиасообщения, то спешим развеять ваши опасения, граница РФ не собирается закрываться», — написали в телеграме.

Отметим, с 21 октября на Кубани действуют новые антиковидные меры. В период нерабочей недели в курортных городах будут требовать QR-код в кафе, ресторанах и общественных местах. На это же время ограничат проведение массовых мероприятий.



Анапа Аэропорты Краснодар Курорты и туризм отдых Отели Сочи

Новости

Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В мэрии Краснодара проходят обыски
Помните, экс-мэр Краснодара обещал отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще? Оказалось, это не так просто сделать
В Новокубанске 12-летний мальчик родился без предплечья, но хочет научиться плавать и кататься на велосипеде. Вы можете помочь осуществить его мечту
В Краснодаре возле Чистяковской рощи хотят сделать новую зеленую зону с тротуарами, лавочками и освещением
На Кубани уволили двух заместителей министра, которые скрывали свои доходы

Лента новостей

Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
Сегодня, 12:13
Шпионский Краснодар, прогулка на сапах по реке, новая профессия
9 идей, куда пойти с ребенком в Краснодаре
Всероссийская перепись населения
20 октября, 08:20
Всероссийская перепись населения
Как пройти перепись онлайн, зачем это вообще нужно, как отличить переписчика и как указать свою национальность
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Вчера, 16:28
QR-коды, нерабочие дни и ограничение массовых мероприятий
Какие антиковидные меры вводят на Кубани и когда

Реклама на сайте