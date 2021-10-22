Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем

В пресс-службе аэропортов Кубани рассказали, как будут выполняться авиарейсы с 30 октября по 7 ноября

Также стало известно, что к началу нерабочей недели в направлении курортных городов Кубани резко подорожали цены на авиабилеты. А мэр Сочи отметил, что в городе ожидается 75% загрузка отелей.

В официальном телеграм-канале аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы сообщили, что в период с 30 октября по 7 ноября все рейсы будут выполняться в штатном режиме, ограничений работы не предвидится. Воздушную границу РФ закрывать пока тоже не собираются.

«Рейсы по всем направлениям из аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара выполняются согласно действующему летнему расписанию полетов. Что касается международного авиасообщения, то спешим развеять ваши опасения, граница РФ не собирается закрываться», — написали в телеграме.