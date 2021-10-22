Как будут летать самолеты на курорты Кубани в нерабочую неделю и закроют ли границы? Рассказываем
В пресс-службе аэропортов Кубани рассказали, как будут выполняться авиарейсы с 30 октября по 7 ноября
Напомним, президент России Владимир Путин согласился ввести нерабочую неделю из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября. Решение приняли из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.
Также стало известно, что к началу нерабочей недели в направлении курортных городов Кубани резко подорожали цены на авиабилеты. А мэр Сочи отметил, что в городе ожидается 75% загрузка отелей.
В официальном телеграм-канале аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы сообщили, что в период с 30 октября по 7 ноября все рейсы будут выполняться в штатном режиме, ограничений работы не предвидится. Воздушную границу РФ закрывать пока тоже не собираются.
«Рейсы по всем направлениям из аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара выполняются согласно действующему летнему расписанию полетов. Что касается международного авиасообщения, то спешим развеять ваши опасения, граница РФ не собирается закрываться», — написали в телеграме.
Отметим, с 21 октября на Кубани действуют новые антиковидные меры. В период нерабочей недели в курортных городах будут требовать QR-код в кафе, ресторанах и общественных местах. На это же время ограничат проведение массовых мероприятий.