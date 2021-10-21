В Краснодаре банкротится сеть спортивных магазинов «Высшая Лига»

18 октября Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении краснодарского ООО «Сеть спортивных магазинов «Высшая Лига». Эта информация есть на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Согласно материалам дела, ООО «Асикс Рус» обратилось в суд с заявлением о признании компании банкротом. Причина иска — долг «Высшей Лиги» перед компанией на сумму 14,5 млн рублей, в том числе пени и штрафы на сумму 2,9 млн рублей.

Суд признал ходатайство «Асикс Рус» обоснованным и ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим «Высшей Лиги» назначили Елизавету Кедрову, члена Ассоциации «Национальная Организация Арбитражных Управляющих».

Теперь должник должен в течение 15 дней направить в суд перечень имущества, бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность за три года. Результаты процедуры наблюдения подведут 14 марта 2022 года.

21 октября Юга.ру связались с генеральным директором сети Алексеем Пшеничным. Он подтвердил информацию о банкротстве и рассказал, что в данный момент компания не ведет деятельность.

«Трудности возникли после отзыва лицензии у известного краснодарского банка, последующего за этим срочным возвратом кредитной линии и основного кредита. Ситуация отяготилась значительным снижением потребительской активности в период локдауна. Другие компании продолжают работать, их история с банком не затронула», — прокомментировал Пшеничный.

Бизнесмен не уточнил название банка, но речь идет о краснодарском банке «Первомайский», пишет «Ъ-Кубань». Напомним, его признали банкротом в 2019 году.

По данным РБК Компании, ООО «Сеть спортивных магазинов «Высшая лига»» было зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды. Директор компании — Дарья Савельева. Бенефициар — краснодарский бизнесмен Алексей Пшеничный. По итогам 2020 года выручка компании составила 25,9 млн рублей, а чистый убыток — 100,3 млн рублей.

Сам Алексей Пшеничный также владеет 100% долей ООО «Базис» (основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), является бенефициаром OOO «AITI» (оптовая торговля компьютерами) и ООО «Спорт-Плюс». Кроме того, Пшеничный руководит общественной организацией «Высшая лига клуб — физической культуры и спорта».

Юга.ру писали, что в июне ТРЦ «Галактика» выставили на продажу за 5,3 млрд рублей, чтобы выплатить долги за монтажные работы.