Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса
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Банк Уралсиб предложил малому бизнесу пакет услуг «Макс» за 990 рублей в месяц
Новый пакет услуг «Макс» от Уралсиба включает ежемесячно:
- лимит 50 внешних платежей в онлайн-банке,
- лимит 500 тыс. рублей на переводы физическим лицам,
- лимит 500 тыс. рублей на снятие наличных через кассу,
- лимит 300 тыс. рублей на внесение наличных через кассу.
Стоимость пакета составит 990 рублей в месяц. В качестве бонуса банк Уралсиб бесплатно открывает всем бизнес-клиентам бизнес-карту с месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.
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Подключить пакет «Макс» могут новые клиенты банка до 31 января 2022 года.
Банк Уралсиб создает и развивает комплексную экосистему для предпринимателей: финансовые продукты и услуги, удобные цифровые нефинансовые сервисы, бесплатное обучение основам ведения бизнеса.
Подробную информацию о продуктах и услугах Уралсиба для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.