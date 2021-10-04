Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

Банк Уралсиб предложил малому бизнесу пакет услуг «Макс» за 990 рублей в месяц

Стоимость пакета составит 990 рублей в месяц. В качестве бонуса банк Уралсиб бесплатно открывает всем бизнес-клиентам бизнес-карту с месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

Подключить пакет «Макс» могут новые клиенты банка до 31 января 2022 года.

Банк Уралсиб создает и развивает комплексную экосистему для предпринимателей: финансовые продукты и услуги, удобные цифровые нефинансовые сервисы, бесплатное обучение основам ведения бизнеса.

Подробную информацию о продуктах и услугах Уралсиба для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.