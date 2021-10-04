Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

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Банк Уралсиб предложил малому бизнесу пакет услуг «Макс» за 990 рублей в месяц

Новый пакет услуг «Макс» от Уралсиба включает ежемесячно:

  • лимит 50 внешних платежей в онлайн-банке,
  • лимит 500 тыс. рублей на переводы физическим лицам,
  • лимит 500 тыс. рублей на снятие наличных через кассу,
  • лимит 300 тыс. рублей на внесение наличных через кассу.

Стоимость пакета составит 990 рублей в месяц. В качестве бонуса банк Уралсиб бесплатно открывает всем бизнес-клиентам бизнес-карту с месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

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Подключить пакет «Макс» могут новые клиенты банка до 31 января 2022 года.

Банк Уралсиб создает и развивает комплексную экосистему для предпринимателей: финансовые продукты и услуги, удобные цифровые нефинансовые сервисы, бесплатное обучение основам ведения бизнеса.

Подробную информацию о продуктах и услугах Уралсиба для малого бизнеса можно получить на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.

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