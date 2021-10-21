МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении AliExpress Россия
С «Мобильным ID» пользователям маркетплейса не придется вручную заполнять таможенную анкету
Сервис «Мобильный ID» от МегаФона теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия.
Оформлять зарубежные заказы станет проще: сервис предлагает функцию автозаполнения таможенной анкеты. Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тыс. продавцов, среди которых 275 тыс. торгуют из-за границы. При получении посылок из других стран клиентам приходится вручную заполнять анкету в пункте выдачи заказов. «Мобильный ID» запомнит нужные данные и предложит внести их автоматически.
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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать свой номер телефона при заказе и следовать простым инструкциям. Услуга доступна абонентам любых операторов.
В пресс-службе МегаФона подчеркнули, что личные данные покупателей защищены: информация передается только с согласия клиента в закодированном виде. Расшифровать ее можно только индивидуальным ключом SIM-карты, недоступным мошенникам.
Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» применяют в сервисах МегаФона, интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.
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AliExpress Россия постоянно развивается, притягивает новых клиентов и продавцов. Более 27,9 млн человек покупали что-то на AliExpress Россия за последний год. В 2021 году абоненты МегаФона посещали маркетплейс в четыре раза чаще, чем годом ранее.
«В 2021 году рынок интернет-торговли вырос примерно на 40%. Покупатели выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, а магазины конкурируют за их внимание. «Мобильный ID» помогает упростить клиентский путь и повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им пользуются клиенты AliExpress Россия», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.