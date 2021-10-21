МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении AliExpress Россия

С «Мобильным ID» пользователям маркетплейса не придется вручную заполнять таможенную анкету

Оформлять зарубежные заказы станет проще: сервис предлагает функцию автозаполнения таможенной анкеты. Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тыс. продавцов, среди которых 275 тыс. торгуют из-за границы. При получении посылок из других стран клиентам приходится вручную заполнять анкету в пункте выдачи заказов. «Мобильный ID» запомнит нужные данные и предложит внести их автоматически.

Сервис «Мобильный ID» от МегаФона теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса в стране — AliExpress Россия.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать свой номер телефона при заказе и следовать простым инструкциям. Услуга доступна абонентам любых операторов.

В пресс-службе МегаФона подчеркнули, что личные данные покупателей защищены: информация передается только с согласия клиента в закодированном виде. Расшифровать ее можно только индивидуальным ключом SIM-карты, недоступным мошенникам.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» применяют в сервисах МегаФона, интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.