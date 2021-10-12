Жители Кубани смогут звонить без сотовой связи

Партнерский Краснодарский край

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МегаФон предложил абонентам связываться даже вне сети — по Wi-Fi

МегаФон предложил абонентам в Краснодарском крае новый сервис голосовой связи — Voice Over Wi-Fi (сокращенно VoWi-Fi) или «голос поверх Wi-Fi». Он позволяет звонить через сети Wi-Fi в помещениях, где сигнал сотовой связи теряется, а интернет-подключение устойчиво. В пресс-службе оператора подчеркнули, что голос собеседника при этом звучит идеально четко.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают сети 2G и 3G, с недавних пор еще и 4G. Но в подвальных помещениях и на цокольных этажах сигнал бывает слабым из-за толстых бетонных стен. Нововведение МегаФона призвано решить эту проблему: теперь абоненты могут совершать обычные звонки без специальных мессенджеров, подключившись к сети Wi-Fi.

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«Сервис VoWi-Fi поддерживает большинство современных смартфонов. Соответствующую технологию нужно активировать в настройках гаджета — на дисплее высветится оператор MegaFon Wi-Fi. Потом телефон сам выберет нужную сеть для лучшего качества связи», — рассказал директор по реализации проектов МегаФона на Кавказе Олег Постных.

Сервис доступен на операционных системах iOS и Android. Чтобы воспользоваться VoWi-Fi на аппаратах Apple, нужно выключить функцию VoLTE, иначе приоритет будет у этой технологии. Звонки через сети Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут тарифного плана. Соединение возможно с абонентами любых операторов связи.

Напомним, недавно МегаФон запустил бесплатный сервис защиты от спам-звонков.

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