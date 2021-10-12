Жители Кубани смогут звонить без сотовой связи

МегаФон предложил абонентам в Краснодарском крае новый сервис голосовой связи — Voice Over Wi-Fi (сокращенно VoWi-Fi) или «голос поверх Wi-Fi». Он позволяет звонить через сети Wi-Fi в помещениях, где сигнал сотовой связи теряется, а интернет-подключение устойчиво. В пресс-службе оператора подчеркнули, что голос собеседника при этом звучит идеально четко.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают сети 2G и 3G, с недавних пор еще и 4G. Но в подвальных помещениях и на цокольных этажах сигнал бывает слабым из-за толстых бетонных стен. Нововведение МегаФона призвано решить эту проблему: теперь абоненты могут совершать обычные звонки без специальных мессенджеров, подключившись к сети Wi-Fi.