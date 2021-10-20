Sports.ru и видеосервис Wink покажут документалку про российский футбол
Sports.ru выпустил фильм «Зенит-2008. Победная песня» на платформе Wink
Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм «Зенит-2008. Победная песня». Фильм доступен к просмотру только в видеосервисе Wink.
В центре сюжета — золотое поколение футбольного клуба «Зенит». В 2008 году команда завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. Пока этот результат остается лучшим в истории российского клубного футбола.
«Конечно, мы, как болельщики, радовались победам в 2008 году. К тому времени вся страна соскучилась по эйфории от спортивных достижений. Ребята из «Зенита» доказали, что могут победить кого угодно — любых грандов европейского футбола. Мы рады поддержать проект. К тому же «Ростелеком» — многолетний партнер «Зенита», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
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Главными героями ленты стали игроки, тренеры и болельщики звездной команды: Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Виктор Файзулин, Алехандро Домингес, Михаил Шац и другие.
«2008-й, кажется, лучший год в истории российского футбола. Неудивительно, что вокруг ностальгии по этой эпохе сложилась классная история. Мы планируем представить и другие увлекательные проекты о спорте: там найдется место ответам на острые вопросы современности и художественной выдумке. Ну а пока надеемся, что фильм завоюет внимание зрителей и поддержит «Зенит» в играх Лиги чемпионов с «Ювентусом». Чтобы было о чем снять фильм 13 лет спустя», — поделился Chief Revenue Officer Sports.ru Евгений Коврин.
Ранее режиссер фильма Солтан Сунгатуллин и шоураннер Александр Дорский выпустили фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Он получил оценку 8,1 от пользователей Wink — высокий показатель и для спортивных, и для документальных фильмов в целом.