Sports.ru и видеосервис Wink покажут документалку про российский футбол

Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм «Зенит-2008. Победная песня». Фильм доступен к просмотру только в видеосервисе Wink.

В центре сюжета — золотое поколение футбольного клуба «Зенит». В 2008 году команда завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. Пока этот результат остается лучшим в истории российского клубного футбола.

«Конечно, мы, как болельщики, радовались победам в 2008 году. К тому времени вся страна соскучилась по эйфории от спортивных достижений. Ребята из «Зенита» доказали, что могут победить кого угодно — любых грандов европейского футбола. Мы рады поддержать проект. К тому же «Ростелеком» — многолетний партнер «Зенита», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.