Видеосервис Wink открыл доступ к индийским фильмам и сериалам от Zee
Wink представил 3,7 тыс. часов индийских фильмов и сериалов от канала Zee
В Wink появилась коллекция лучших образцов индийского кинематографа от Zee — более 3,7 тыс. часов видеоконтента. Одному человеку на просмотр всей коллекции в круглосуточном режиме понадобилось бы не меньше полугода. К тому же ее постоянно обновляют.
В пресс-службе видеосервиса отметили, что интерес к индийским фильмам и сериалам растет во всем мире, а режиссеры давно уже снимают не только мелодрамы с танцами и песнями. Современные сюжеты воплощают в социальных драмах, исторических лентах, детективах, комедиях, артхаусном кино.
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«Фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950‑х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского кинематографа есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени», — объяснил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Еще видеосервис транслирует телеканал Zee TV. В эфире можно увидеть громкие премьеры в хорошем качестве с профессиональным дубляжом.
«Перевод индийских фильмов на русский язык не может быть «механическим», каждый раз нужно его адаптировать. Иначе имена и клички, шутки, общепринятые слова и обороты, названия блюд будут непонятны аудитории. Например, сингара — это традиционный индийский пирожок, но русскоязычный зритель это название не считает, поэтому у главной героини «Женской доли» появляется дразнящая кличка Пышка», — рассказала руководитель отдела программинга телеканала Zee TV Анна Любимова.
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Она также подчеркнула, что в Wink можно найти только качественные переводы с бережным отношением к оригиналу.
Представители Wink поделились подборкой самых популярных сериалов разных жанров, которые не найти на других платформах:
- драма «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» (18+) — биография актрисы, которая начинала сниматься в фильмах для взрослых, а после сделала блестящую актерскую карьеру;
- триллер «Абхай» (18+), основанный на реальной истории об охоте полицейского за особо опасным преступником — похитителем детей;
- криминальные сериалы «Гангстер» и «Гангстер–2» (18+) о бандитских 1990-х в индийской провинции. Главный герой вступился за сестру и нажил себе влиятельных врагов, но в итоге сам стал авторитетным гангстером;
- экшен-сериал «Последний полет» (18+), где пилот решает умереть и захватить с собой 250 пассажиров очередного рейса, а служба спасения пытается ему помешать;
- комедия «Пряный омлет» (18+) — история индийской семьи, в которой совершенно разные люди пытаются ужиться под одной крышей. Юмор на грани, смех до слез и слезы сквозь смех;
- традиционная мелодрама «Женская доля» (16+) — телешоу с сотнями эпизодов, в которых мать пытается устроить личную жизнь двух взрослых дочерей.