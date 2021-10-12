Видеосервис Wink открыл доступ к индийским фильмам и сериалам от Zee

Wink представил 3,7 тыс. часов индийских фильмов и сериалов от канала Zee

В Wink появилась коллекция лучших образцов индийского кинематографа от Zee — более 3,7 тыс. часов видеоконтента. Одному человеку на просмотр всей коллекции в круглосуточном режиме понадобилось бы не меньше полугода. К тому же ее постоянно обновляют. В пресс-службе видеосервиса отметили, что интерес к индийским фильмам и сериалам растет во всем мире, а режиссеры давно уже снимают не только мелодрамы с танцами и песнями. Современные сюжеты воплощают в социальных драмах, исторических лентах, детективах, комедиях, артхаусном кино.

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«Фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950‑х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского кинематографа есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени», — объяснил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим. Еще видеосервис транслирует телеканал Zee TV. В эфире можно увидеть громкие премьеры в хорошем качестве с профессиональным дубляжом. «Перевод индийских фильмов на русский язык не может быть «механическим», каждый раз нужно его адаптировать. Иначе имена и клички, шутки, общепринятые слова и обороты, названия блюд будут непонятны аудитории. Например, сингара — это традиционный индийский пирожок, но русскоязычный зритель это название не считает, поэтому у главной героини «Женской доли» появляется дразнящая кличка Пышка», — рассказала руководитель отдела программинга телеканала Zee TV Анна Любимова.

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