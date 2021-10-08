Тест на антитела к COVID-19 по новым стандартам BAU можно сдать в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

У краснодарцев появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в СКИБе по новым стандартам BAU без перепроверки Роспотребнадзора

Лаборатория Специализированной инфекционной клинической больницы (СКИБ) стала одной из первых в Краснодаре, где начали проводить тестирование по новым стандартам измерения антител IgG против COVID-19 в международных единицах измерения BAU.

Исследования помогают оценить иммунную реакцию на текущий или перенесенный COVID-19 и уточнить уровень поствакцинального иммунитета после следующих видов вакцин:

  • векторной (в том числе «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник-Лайт»);
  • инактивированной цельновирионной (в том числе «КовиВак»);
  • мРНК.

Тестирование на наличие инфекции COVID-19 и антител в СКИБ теперь стало доступно без дополнительных проверок со стороны Роспотребнадзора, что значительно экономит драгоценное время ожидания.

ГБУЗ СКИБ находится на ул. Митрофана Седина, 204, вход с ул. Промышленной. Номер телефона: +7(988)240-43-65.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Здоровье Коронавирус Медицина

Новости

В Краснодаре задержали бизнесмена и охранников из «Бентли», которые избили водителя «Газели»
В Краснодаре учительница пригрозила «набить морду» школьнице. Это сняли на видео
Прекрасный «Город спорта» будущего. Как выглядит масштабная стройка спортобъектов в Краснодаре и что там вообще будет
В Краснодаре начали благоустраивать вторую очередь Симферопольского бульвара
В центре Краснодара иномарка сбила женщину на «зебре»
В Краснодаре покажут редко выставляющиеся этюды Исаака Левитана

Лента новостей

Духовидец из Кореновска
Сегодня, 15:06
Духовидец из Кореновска
Как картины человека, назвавшего экс-генпрокурора слугой дьявола, попали на выставку в Краснодаре
Прекрасный «Город спорта» будущего
Сегодня, 14:21
Прекрасный «Город спорта» будущего
Как выглядит масштабная стройка спортобъектов в Краснодаре и что там вообще будет
В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения
Сегодня, 10:45
В Адыгее ужесточили коронавирусные ограничения
Уже закрыли фудкорт в ТЦ «Мега»

Реклама на сайте