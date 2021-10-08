У краснодарцев появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в СКИБе по новым стандартам BAU без перепроверки Роспотребнадзора

Лаборатория Специализированной инфекционной клинической больницы (СКИБ) стала одной из первых в Краснодаре, где начали проводить тестирование по новым стандартам измерения антител IgG против COVID-19 в международных единицах измерения BAU.

Исследования помогают оценить иммунную реакцию на текущий или перенесенный COVID-19 и уточнить уровень поствакцинального иммунитета после следующих видов вакцин:

векторной (в том числе «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник-Лайт»);

инактивированной цельновирионной (в том числе «КовиВак»);

мРНК.

Тестирование на наличие инфекции COVID-19 и антител в СКИБ теперь стало доступно без дополнительных проверок со стороны Роспотребнадзора, что значительно экономит драгоценное время ожидания.

ГБУЗ СКИБ находится на ул. Митрофана Седина, 204, вход с ул. Промышленной. Номер телефона: +7(988)240-43-65.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.