Жители Кубани записали видеообращение с требованием запретить стройку мусорного полигона рядом с монастырём

В Тимашевском районе в начале мая начали протестовать против строительства мусорного полигона рядом с монастырем

Напомним, «ЭкоВахта по Северному Кавказу» 2 марта сообщила, что вблизи хутора Некрасова Тимашевского района запланировали строительство мусорного полигона. Твердые коммунальные отходы хотят захоранивать в километре от Свято-Духов мужского монастыря. Его настоятель и прихожане попросили главу Кубани Вениамина Кондратьева перенести полигон в другое место.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 4 марта прокомментировали ситуацию. Там заявили, что на участке, который полностью отвечает всем требованиями, появится мусороперерабатывающий комплекс. Однако окончательное решение еще не принято, власти пообещали учесть мнение местных жителей.

В начале мая в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» опубликовали видеообращение жителей Тимашевского района. Герои ролика выстроились в цепь и несколько раз прокричали «нет полигону».

«Мы готовы идти на открытый протест, чтобы не отдавать святыню на поругание», — говорится в обращении.