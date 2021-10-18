На трассе М4 «Дон» под Краснодаром открыли движение

Сообщалось, что ремонт закончат 15 ноября. Позже стало известно, что «Автодор» не называет точных сроков окончания ремонта. Предположительно, полностью движение восстановят до конца года.

Напомним, с 15 сентября движение на 1343-м км автодороги М4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи (район поселка Тлюстенхабль под Краснодаром) ограничили на два месяца из-за ремонта моста.

16 октября в паблике «Туподар — Краснодар» написали, что ремонт у моста на М4 «Дон» у Тлюстенхабля завершают и все ограничения уже сняли.

18 октября Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу «Автодора», чтобы узнать подробности. Там сообщили, что ремонт моста продолжается. Запрет на движение снят по одной полосе.

Теперь водители снова могут ехать по обеим полосам как в прямом, так и в обратном направлении (в Краснодар и в Москву). Однако схема временного въезда в Тлюстенхабль сохраняется.