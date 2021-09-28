Ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Краснодаром может продлиться до конца года
В «Автодоре» затруднились назвать порталу Юга.ру точную дату окончания ремонта М-4 «Дон» под Краснодаром
Напомним, с 15 сентября движение на 1343-м км автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи (район поселка Тлюстенхабль под Краснодаром) ограничили на две месяца из-за ремонта моста. Сообщалось, что ремонт закончат 15 ноября.
В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» 26 сентября опубликовали письмо «Автодора» главе Теучежского района, в котором говорится, что дорогу перекрыли до 1 ноября.
Портал Юга.ру 28 сентября обратился за комментарием в пресс-службу «Автодора», чтобы уточнить, как долго будет продолжаться ремонт. Там сказали, что точных сроков окончания ремонта не называют. Предположительно, полностью движение восстановят до конца года.
Как объяснил журналисту один из работников компании, ремонт должны закончить в ноябре, но точной даты нет, потому что работы могут затянуться или, наоборот, — пойти быстрее.