Ремонт участка трассы М-4 «Дон» под Краснодаром может продлиться до конца года

В «Автодоре» затруднились назвать порталу Юга.ру точную дату окончания ремонта М-4 «Дон» под Краснодаром

Напомним, с 15 сентября движение на 1343-м км автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи (район поселка Тлюстенхабль под Краснодаром) ограничили на две месяца из-за ремонта моста. Сообщалось, что ремонт закончат 15 ноября.

В телеграм-канале «Туподар — Краснодар» 26 сентября опубликовали письмо «Автодора» главе Теучежского района, в котором говорится, что дорогу перекрыли до 1 ноября.