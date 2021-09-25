Под Краснодаром на 2 месяца закрыли участок трассы М-4 «Дон»

Участок трассы М-4 «Дон» на развязке в районе поселка Тлюстенхабль закрыли на 2 месяца

В пресс-службе «Автодора» сообщили, что движение на 1343-м км автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи (район поселка Тлюстенхабль под Краснодаром) ограничили на две месяца из-за ремонта моста.

До 15 ноября водители смогут проехать только по одной полосе как в прямом, так и в обратном направлении (в Краснодар и в Москву).

На самом путепроводе, который ведет в Тлюстенхабль, на время замены балки закрыли движение и организовали объездные пути.