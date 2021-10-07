Аграриев Адыгеи наградили на сельхозвыставке «Золотая осень — 2021»

Более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики Адыгея представили свою продукцию на важном событии уходящего сельскохозяйственного года. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова делегацию республики возглавил вице-премьер региона Мурат Тхакушинов. На мероприятии Адыгея выставила широкий ассортимент продуктов питания под региональными торговыми марками. Экспозиция республики отражала инвестиционный потенциал отрасли и практические результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции по приоритетным направлениям. На стенде республики участники выставки могли увидеть адыгейские сыры, молочную, мясную и рыбную продукции, растительные масла, хлебобулочные изделия, овощи, адыгейский чай и мед, фрукты и ягоды.

В торжественной церемонии открытия «Золотой осени — 2021» участвовали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



В номинации «Эффективный грантополучатель» глава КФХ Азамат Дербе награжден золотой медалью выставки. В этой же номинации серебряную и бронзовую медали получили руководители крестьянско-фермерских хозяйств Валентина Бухарова и Султан Болоков. В номинации «Икра осетровых рыб» золото получила глава КФХ Мира Шеуджен.



Кроме того, в разных номинациях «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития территорий» администрация Майкопского района была отмечена серебряной медалью, а Красногвардейского района — бронзовой.



«Отрадно, что труд наших работников АПК отмечен на «Золотой осени». Во многом достижения наших производителей стали возможными благодаря нацпроектам и госпрограммам развития сельского хозяйства. Хочу поздравить всех наших тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года и пожелать успехов в их нелегком труде», — сказал Кумпилов.