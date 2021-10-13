Фермер из Адыгеи получил грант от республики на развитие хозяйства

«На эти средства фермер приобрел 25 голов крупного рогатого скота, сельскохозяйственную технику и оборудование для фермы, а также направил их на реконструкцию корпуса для содержания животных», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На грант выделили 5,7 млн рублей из бюджета республики. Деньги получил глава фермерского хозяйства Байзет Абиев.

Абиев занимается молочным животноводством в станице Гиагинской — производит сыр из коровьего молока.

По словам главы республики, в Адыгее активно поддерживают животноводство, и значительную роль в этом играет федеральная поддержка. Фермеры все чаще подают заявки на государственные гранты и получают помощь в развитии собственного дела.

Как писали Юга.ру, 11 октября Кумпилов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.