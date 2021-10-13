Фермер из Адыгеи получил грант от республики на развитие хозяйства

Адыгея

Распечатать

Правительство Адыгеи выделило очередной грант на развитие молочного животноводства

На грант выделили 5,7 млн рублей из бюджета республики. Деньги получил глава фермерского хозяйства Байзет Абиев.

«На эти средства фермер приобрел 25 голов крупного рогатого скота, сельскохозяйственную технику и оборудование для фермы, а также направил их на реконструкцию корпуса для содержания животных», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Читайте также:

Абиев занимается молочным животноводством в станице Гиагинской — производит сыр из коровьего молока.

По словам главы республики, в Адыгее активно поддерживают животноводство, и значительную роль в этом играет федеральная поддержка. Фермеры все чаще подают заявки на государственные гранты и получают помощь в развитии собственного дела.

Как писали Юга.ру, 11 октября Кумпилов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Адыгейский сыр Животноводство Сельское хозяйство Социальные программы

Новости

В Анапе снесли магазин и гостиницу
Центр Краснодара останется без горячей воды
Жители Кубани жалуются на нашествие жуков-вонючек
Собчак вызвали на допрос в Сочи
В Краснодаре откроется живописная выставка «Свет и воздух»
В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд

Лента новостей

Город буквы «Е»
Вчера, 10:37
Город буквы «Е»
Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?
В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд
Сегодня, 09:54
В ноябре россиян ждет четыре выходных дня подряд
«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
11 октября, 13:31
«Построят собор – и у Туапсе не станет набережной»
Местная жительница — о проекте, который не обсудили ни с кем

Реклама на сайте