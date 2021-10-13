Фермер из Адыгеи получил грант от республики на развитие хозяйства
Правительство Адыгеи выделило очередной грант на развитие молочного животноводства
На грант выделили 5,7 млн рублей из бюджета республики. Деньги получил глава фермерского хозяйства Байзет Абиев.
«На эти средства фермер приобрел 25 голов крупного рогатого скота, сельскохозяйственную технику и оборудование для фермы, а также направил их на реконструкцию корпуса для содержания животных», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Абиев занимается молочным животноводством в станице Гиагинской — производит сыр из коровьего молока.
По словам главы республики, в Адыгее активно поддерживают животноводство, и значительную роль в этом играет федеральная поддержка. Фермеры все чаще подают заявки на государственные гранты и получают помощь в развитии собственного дела.
Как писали Юга.ру, 11 октября Кумпилов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.