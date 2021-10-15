На Кубани дали семь лет колонии сотрудникам университета, которые продавали дипломы

15 октября Белореченский районный суд признал виновными действующего и бывшего директоров филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в Белореченске, а также четверых специалистов по учебной работе.

Напомним, в 2019 году против трех секретарей приемной комиссии Белореченского филиала Адыгейского государственного университета завели уголовные дела за взяточничество. Позже арестовали и директора филиала . Их обвиняли в продаже дипломов.

Суд установил, что в 2013 году директор филиала создал группу единомышленников, чтобы продавать дипломы людям, которые не обучались в университете и за деньги помогать с поступлением.

Директору помогали четверо специалистов по учебной работе и дочь, которую назначили новым директором, но на деле отец продолжал выполнять обязанности руководителя. В итоге с августа 2013 по март 2019 года они получили 18 взяток в общей сумме более 5 млн рублей.

Суд признал всех виновными в совершении 18 преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в крупном размере организованной группой).

Подсудимые получили от 7 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев колоний общего и строгого режимов, штрафы на общую сумму 53 млн рублей и запрет заниматься образовательной деятельностью от 4 до 7 лет, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Юга.ру писали о похожем случае. В прошлом году выяснилось, что сотрудники филиала Краснодарского университета МВД в Ставрополе создали ОПГ и брали взятки.