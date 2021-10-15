Адыгея получит 1,1 млрд рублей в кредит от правительства России

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрели и утвердили заявки на бюджетное кредитование 15 регионов. Адыгея получит 1,1 млрд рублей.

Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Сахалинскую область. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководители республиканских министерств и ведомств подключились к мероприятию по видеосвязи.

Администрация региона потратит 360 млн рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры микрорайона Михайлова в Майкопе. Весь проект стоимостью 7,3 млрд рублей планируют завершить в 2023 году. 739,9 млн рублей направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры парка «Даховская поляна». Проект планируют закончить к 2024 году, реализация обойдется в 1,8 млрд рублей.

«Бюджетные кредиты позволят Адыгее приступить к осуществлению социально и экономически важных проектов в Майкопе и Майкопском районе. В регионе появится больше 4,6 тыс. рабочих мест, 110 тыс. кв. метров жилья смогут ввести в эксплуатацию», — отметил Кумпилов.