Адыгея получит 1,1 млрд рублей в кредит от правительства России
Республика Адыгея потратит бюджетный кредит от правительства РФ на развитие инфраструктуры
На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрели и утвердили заявки на бюджетное кредитование 15 регионов. Адыгея получит 1,1 млрд рублей.
Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Сахалинскую область. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководители республиканских министерств и ведомств подключились к мероприятию по видеосвязи.
Администрация региона потратит 360 млн рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры микрорайона Михайлова в Майкопе. Весь проект стоимостью 7,3 млрд рублей планируют завершить в 2023 году. 739,9 млн рублей направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры парка «Даховская поляна». Проект планируют закончить к 2024 году, реализация обойдется в 1,8 млрд рублей.
«Бюджетные кредиты позволят Адыгее приступить к осуществлению социально и экономически важных проектов в Майкопе и Майкопском районе. В регионе появится больше 4,6 тыс. рабочих мест, 110 тыс. кв. метров жилья смогут ввести в эксплуатацию», — отметил Кумпилов.
Всего на сегодня правительство одобрило инфраструктурные бюджетные кредиты 69 регионам больше чем на 420 млрд рублей, из них на последнем заседании — 15 заявок на сумму 49 млрд.
«Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы — туристическая, промышленная, экологическая… Уверен, это финансирование повысит качество жизни граждан», — подчеркнул Хуснуллин.