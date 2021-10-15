Адыгея получит 1,1 млрд рублей в кредит от правительства России

Адыгея

Распечатать

Республика Адыгея потратит бюджетный кредит от правительства РФ на развитие инфраструктуры

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию рассмотрели и утвердили заявки на бюджетное кредитование 15 регионов. Адыгея получит 1,1 млрд рублей.

Читайте также:

Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Сахалинскую область. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководители республиканских министерств и ведомств подключились к мероприятию по видеосвязи.

Администрация региона потратит 360 млн рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры микрорайона Михайлова в Майкопе. Весь проект стоимостью 7,3 млрд рублей планируют завершить в 2023 году. 739,9 млн рублей направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры парка «Даховская поляна». Проект планируют закончить к 2024 году, реализация обойдется в 1,8 млрд рублей.

«Бюджетные кредиты позволят Адыгее приступить к осуществлению социально и экономически важных проектов в Майкопе и Майкопском районе. В регионе появится больше 4,6 тыс. рабочих мест, 110 тыс. кв. метров жилья смогут ввести в эксплуатацию», — отметил Кумпилов.

Читайте также:

Всего на сегодня правительство одобрило инфраструктурные бюджетные кредиты 69 регионам больше чем на 420 млрд рублей, из них на последнем заседании — 15 заявок на сумму 49 млрд.

«Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы — туристическая, промышленная, экологическая… Уверен, это финансирование повысит качество жизни граждан», — подчеркнул Хуснуллин.

Инфраструктура Кредитование Майкоп Майкопский район Социальные программы

Новости

В Сочи мужчина снял на видео, как шторм уносит в море его кафе
Из краснодарской психбольницы сбежали пациенты с судимостью, а затем уволилась главврач. Рассказываем, что произошло
На выходных жителей Кубани ждут кратковременные дожди и грозы
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую
В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
В Краснодаре произошел выброс перлита. Это опасно?

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Сегодня, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
Вчера, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
Вчера, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте