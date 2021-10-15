В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую

Краснодарский край

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В Краснодаре с 15 октября начался ремонт улицы Октябрьской

Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, в городе начали ремонтировать улицу Октябрьскую от Мира до Ленина. 14 октября там поставили временные знаки, а 15 октября демонтируют покрытие тротуара от улицы Мира по нечётной стороне. Полностью ремонт планируют завершить 30 ноября.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что за время ремонта на участке уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтируют тротуары, где это необходимо.

Напомним, в том районе сейчас идет ремонт улицы Мира от Привокзальной площади до Кубанской Набережной. Также остается закрытой улица 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.

Краснодар Ремонт дорог

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