В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую

Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, в городе начали ремонтировать улицу Октябрьскую от Мира до Ленина. 14 октября там поставили временные знаки, а 15 октября демонтируют покрытие тротуара от улицы Мира по нечётной стороне. Полностью ремонт планируют завершить 30 ноября.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что за время ремонта на участке уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтируют тротуары, где это необходимо.