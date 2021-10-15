В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую
В Краснодаре с 15 октября начался ремонт улицы Октябрьской
Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, в городе начали ремонтировать улицу Октябрьскую от Мира до Ленина. 14 октября там поставили временные знаки, а 15 октября демонтируют покрытие тротуара от улицы Мира по нечётной стороне. Полностью ремонт планируют завершить 30 ноября.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сказал, что за время ремонта на участке уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтируют тротуары, где это необходимо.
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