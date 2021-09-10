Улицу Мира в Краснодаре собираются полностью отремонтировать до конца осени

Администрация Краснодара пообещала за счет сэкономленных денег привести в порядок улицу Мира, которую не ремонтировали целиком несколько десятилетий

Улицу Мира в Краснодаре от Привокзальной площади до Кубанской Набережной планируют отремонтировать до конца осени 2021 года, сообщили накануне в пресс-службе мэрии. Работы проведут за счет сэкономленных средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка — чуть больше двух километров. На дороге обещают заменить асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах уложить плитку. Также хотят установить новые остановочные павильоны, смонтировать дорожные знаки и сделать разметку.

Заместитель главы города Артем Доронин сказал, что улицу отремонтируют впервые за десятилетия.

«Работы стартуют в начале следующей недели. Также мы планируем в ближайшее время начать конкурсные процедуры по ремонту участков улиц из перечня 2022 года», — добавил Доронин.