Улицу Мира в Краснодаре собираются полностью отремонтировать до конца осени
Администрация Краснодара пообещала за счет сэкономленных денег привести в порядок улицу Мира, которую не ремонтировали целиком несколько десятилетий
Улицу Мира в Краснодаре от Привокзальной площади до Кубанской Набережной планируют отремонтировать до конца осени 2021 года, сообщили накануне в пресс-службе мэрии. Работы проведут за счет сэкономленных средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность участка — чуть больше двух километров. На дороге обещают заменить асфальтобетонное покрытие, а на тротуарах уложить плитку. Также хотят установить новые остановочные павильоны, смонтировать дорожные знаки и сделать разметку.
Заместитель главы города Артем Доронин сказал, что улицу отремонтируют впервые за десятилетия.
«Работы стартуют в начале следующей недели. Также мы планируем в ближайшее время начать конкурсные процедуры по ремонту участков улиц из перечня 2022 года», — добавил Доронин.
Напомним, летом улицу Мира перекрывали от Кирова до Октябрьской, чтобы выполнить ремонтные работы на сетях водоотведения. Сейчас в Краснодаре до 23 сентября закрыта улица Монтажников. Также до середины октября остается закрытой улица КИМ.