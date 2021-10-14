Власти Кубани хотят пустить рейс между Сочи и Геленджиком

Краснодарский край

Распечатать

13 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании Utair обсудили новые рейсы в регионе

Напомним, в апреле власти Кубани задумались об организации авиасообщения между Краснодаром и курортами региона, в числе которых Сочи, Геленджик и Анапа.

13 октября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обсудили развитие авиаперевозок внутри региона. 

Губернатор отметил успешный запуск рейса Сочи — Анапа, который начал работу в мае. По словам Кондратьева, с момента старта и до сентября маршрутом воспользовались 17 тыс. пассажиров. 

Из-за успеха рейса власти задумались о дальнейшем развитии авиасообщений в крае. Так, предложили организовать новый маршрут Сочи — Геленджик. Власти считают, что рейс будет востребован как жителями, так и отдыхающими. Также это позволит показать туристам Кубань с разных сторон. 

«Разные курортные города — это разные впечатления. Сегодня туристы несколько ограничены в этом — приехав в Сочи, Геленджик или Анапу они видят только один город. Авиаперевозки позволят расширить кругозор. В перспективе можно запустить рейс в Ейск — это тоже интересный курорт, но в силу отдаленности не такой популярный. Мы готовы перенаправить средства из краевого бюджета на поддержку новых авианаправлений», — сказал Вениамин Кондратьев.

Юга.ру писали, что Краснодар возобновил авиасообщение с Тель-Авивом.

Авиация Геленджик Курорты и туризм Сочи

Новости

В краевом ГИБДД придумали, как справиться с пробками в Краснодаре
В Краснодаре произошел выброс перлита. Это опасно?
В Краснодаре неизвестные разрисовали троллейбус. Из-за этого стало сложнее уехать из ГМР и ФМР
Краснодарцы смогут сдать старую технику на переработку
Власти Кубани хотят пустить рейс между Сочи и Геленджиком
В ноябре жильцы сгоревшего дома в Пашковском районе Краснодара смогут вернуться домой

Лента новостей

Как завести комнатные растения и не погубить их
Сегодня, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)
Дома, ползущие в бездну
Сегодня, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Город буквы «Е»
12 октября, 10:37
Город буквы «Е»
Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?

Реклама на сайте