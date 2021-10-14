Власти Кубани хотят пустить рейс между Сочи и Геленджиком

Напомним, в апреле власти Кубани задумались об организации авиасообщения между Краснодаром и курортами региона, в числе которых Сочи, Геленджик и Анапа.

13 октября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обсудили развитие авиаперевозок внутри региона.

Губернатор отметил успешный запуск рейса Сочи — Анапа, который начал работу в мае. По словам Кондратьева, с момента старта и до сентября маршрутом воспользовались 17 тыс. пассажиров.

Из-за успеха рейса власти задумались о дальнейшем развитии авиасообщений в крае. Так, предложили организовать новый маршрут Сочи — Геленджик. Власти считают, что рейс будет востребован как жителями, так и отдыхающими. Также это позволит показать туристам Кубань с разных сторон.

«Разные курортные города — это разные впечатления. Сегодня туристы несколько ограничены в этом — приехав в Сочи, Геленджик или Анапу они видят только один город. Авиаперевозки позволят расширить кругозор. В перспективе можно запустить рейс в Ейск — это тоже интересный курорт, но в силу отдаленности не такой популярный. Мы готовы перенаправить средства из краевого бюджета на поддержку новых авианаправлений», — сказал Вениамин Кондратьев.

Юга.ру писали, что Краснодар возобновил авиасообщение с Тель-Авивом.