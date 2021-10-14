Краснодар возобновил авиасообщение с Тель-Авивом
С конца ноября из Краснодара снова начнут летать самолеты в Тель-Авив
С 28 ноября Краснодар возобновляет авиасообщение с Тель-Авивом. Улететь в Израиль можно будет из кубанской столицы каждое воскресенье, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодара.
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind. Стоимость билетов начинается от 9,5 тыс. рублей.
Из Краснодара самолет будет вылетать в 18:35 и прибывать в Тель-Авив в 20:25. Вылет обратного рейса в Краснодар в 21:55, прибытие — в 02:00.
Отметим, для въезда в Израиль необходимо заполнить бланк декларации, предъявить в аэропорту отрицательный результат ПЦР-теста, оформленный на английском языке с указанием номера паспорта пассажира (обязательно даже для вакцинированных), а после посадки в аэропорту Израиля необходимо сразу же сдать ПЦР-тест в дополнение к тесту, который вы сдавали перед вылетом. Подробнее о правилах въезда в страну можно прочитать здесь.
Как писали Юга.ру, немецкий перевозчик Eurowings продлил рейсы из Краснодара в Дюссельдорф до конца зимы.