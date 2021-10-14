Краснодарцы смогут сдать старую технику на переработку

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 октября пройдет однодневная экологическая акция «ЭлектроОсень»

Принимать ее будут в местном экоцентре по адресу улица Одесская, 48Л с 12:00 до 20:00. Сдать можно любую мелко- и крупногабаритную электротехнику. Ее будут собирать в специальную машину, а затем отправят на переработку в компанию «Кубань-Металлолом».

Напомним, в конце мая текущего года в Краснодаре открылся первый экоцентр с пунктом приема редких отходов. В нем принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.

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Как писали Юга.ру, в городском арт-пространстве «Свои» 15 октября состоится перформанс «Добрые дела». Это совместный проект экоцентра и плейбек-театра «Перекидывает мост». Организаторы предлагают поговорить о благотворительности и волонтерстве. Билеты в продаже.

Краснодар Экология

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