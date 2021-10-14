Краснодарцы смогут сдать старую технику на переработку

Принимать ее будут в местном экоцентре по адресу улица Одесская, 48Л с 12:00 до 20:00. Сдать можно любую мелко- и крупногабаритную электротехнику. Ее будут собирать в специальную машину, а затем отправят на переработку в компанию «Кубань-Металлолом».

Напомним, в конце мая текущего года в Краснодаре открылся первый экоцентр с пунктом приема редких отходов. В нем принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.