В Краснодаре покажут перформанс, посвященный благотворительности и волонтерству

Это совместный проект местного экоцентра и плейбек-театра «Перекидывает мост». В постановке не будет сценария, актеры без подготовки и договоренности сыграют истории, рассказанные зрителями.

Организаторы предлагают поговорить о благотворительности и волонтерстве, добрых и недобрых делах, а также порассуждать о том, нужно ли помогать другим.

Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5В. Стоимость билетов от 500 до 600 рублей. Все вырученные средства пойдут на содержание экоцентра.