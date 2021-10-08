В Краснодаре покажут перформанс, посвященный благотворительности и волонтерству

Краснодарский край

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В краснодарском арт-пространстве «Свои» 15 октября состоится перформанс «Добрые дела»

Это совместный проект местного экоцентра и плейбек-театра «Перекидывает мост». В постановке не будет сценария, актеры без подготовки и договоренности сыграют истории, рассказанные зрителями.

Организаторы предлагают поговорить о благотворительности и волонтерстве, добрых и недобрых делах, а также порассуждать о том, нужно ли помогать другим.

Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5В. Стоимость билетов от 500 до 600 рублей. Все вырученные средства пойдут на содержание экоцентра.

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Как писали Юга.ру, в конце мая текущего года в Краснодаре открылся первый экоцентр с пунктом приема редких отходов. В нем принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.

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