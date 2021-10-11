11 октября в России празднуют День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В поздравлении, адресованном работникам Адыгеи, Мурат Кумпилов отметил, что агропромышленный комплекс неизменно остается одним из ключевых секторов региональной экономики.

«У нас всегда знали цену хлеба, бережно относились к родной земле и стремились приумножить ее богатство. И какие бы изменения ни происходили, сельский труд по-прежнему остается одним из наиболее почетных и уважаемых в обществе, чрезвычайно востребованным и необходимым», — подчеркнул Кумпилов.