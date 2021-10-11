Глава Адыгеи поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Мурат Кумпилов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником
11 октября в России празднуют День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В поздравлении, адресованном работникам Адыгеи, Мурат Кумпилов отметил, что агропромышленный комплекс неизменно остается одним из ключевых секторов региональной экономики.
«У нас всегда знали цену хлеба, бережно относились к родной земле и стремились приумножить ее богатство. И какие бы изменения ни происходили, сельский труд по-прежнему остается одним из наиболее почетных и уважаемых в обществе, чрезвычайно востребованным и необходимым», — подчеркнул Кумпилов.
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Он добавил, что отрасль сельского хозяйства всё время модернизируют, чтобы она оставалась эффективной. Эти изменения возможны в том числе благодаря госпрограммам. Аграрии внедряют новые технологии в хозяйство, учатся обращению с новейшей техникой, наращивают объемы производства и поставляют конкурентоспособную продукцию, известную даже за пределами республики.
«Я убежден, что дальнейшая реализация мер господдержки, опыт и высокий профессионализм аграриев Адыгеи позволят сохранить темп развития агропромышленного комплекса республики, реализовать перспективные инвестиционные проекты, улучшить жизнь в сельской местности», — рассказал Кумпилов.
Напомним, недавно аграриев Адыгеи наградили на сельхозвыставке «Золотая осень — 2021».