Собчак вызвали на допрос в Сочи
Ксению Собчак вызвали в УВД Сочи для дачи показаний
Напомним, вечером 9 октября на трассе Адлер — Красная Поляна произошло ДТП. Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, врезался в Volkswagen Polo, который отбросило на микроавтобус с пассажирами.
В результате столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой. Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в больницу. Сама же Собчак пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело. Вину он признал.
Как сообщило РИА «Новости», теперь у Собчак будет очная ставка с виновным водителем. Ей вручили повестку для явки в полицию Сочи.
В пресс-службе МВД РФ 12 октября уточнили, что пока она находится в Москве и уже дала показания в ГСУ ГУ МВД по Москве.