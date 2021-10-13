Собчак вызвали на допрос в Сочи

Напомним, вечером 9 октября на трассе Адлер — Красная Поляна произошло ДТП. Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, врезался в Volkswagen Polo, который отбросило на микроавтобус с пассажирами.

В результате столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой. Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в больницу. Сама же Собчак пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело. Вину он признал.