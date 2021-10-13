Собчак вызвали на допрос в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Ксению Собчак вызвали в УВД Сочи для дачи показаний

Напомним, вечером 9 октября на трассе Адлер — Красная Поляна произошло ДТП. Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, врезался в Volkswagen Polo, который отбросило на микроавтобус с пассажирами.

В результате столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой. Водителя и другую пассажирку этой машины доставили в больницу. Сама же Собчак пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело. Вину он признал.

Как сообщило РИА «Новости», теперь у Собчак будет очная ставка с виновным водителем. Ей вручили повестку для явки в полицию Сочи.

В пресс-службе МВД РФ 12 октября уточнили, что пока она находится в Москве и уже дала показания в ГСУ ГУ МВД по Москве.

ДТП Полиция смерть

Новости

Как в Краснодаре строят новый Яблоновский мост, вид сверху. Видео
Бывшему директору сочинского санатория «Знание» вменяют ущерб государству в размере 8 млрд рублей
В Сочи мужчина снял на видео, как шторм уносит в море его кафе
Из краснодарской психбольницы сбежали пациенты с судимостью, а затем уволилась главврач. Рассказываем, что произошло
На выходных жителей Кубани ждут кратковременные дожди и грозы
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Октябрьскую

Лента новостей

В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Сегодня, 08:41 Партнерский
В горы на каникулы! 8 детских развлечений, которые понравятся взрослым
Осенний антистресс на курорте «Роза Хутор»
Дома, ползущие в бездну
Вчера, 15:37
Дома, ползущие в бездну
Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?
Как завести комнатные растения и не погубить их
Вчера, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

Реклама на сайте