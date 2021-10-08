В Краснодаре покажут редко выставляющиеся этюды Исаака Левитана

Краснодарский край

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В Краснодарском музее имени Коваленко 10 октября откроется масштабный выставочный проект «Исаак Левитан и его современники»

Представлены работы из фондов Государственного Русского музея. Основа экспозиции — 19 произведений мастера лирического пейзажа Исаака Левитана, в том числе редко экспонирующиеся этюды.

Всего же посетители увидят около 50 картин, показывающих, как развивался жанр пейзажа в отечественном изобразительном искусстве рубежа XIX–XX веков. Среди авторов — педагоги, коллеги, соученики, единомышленники и воспитанники Левитана: Алексей Саврасов, Василий Поленов, Лев Каменев, Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Валентин Серов, Петр Петровичев, Станислав Жуковский, Витольд Бялыницкий-Бируля, Мануил Аладжалов, Игорь Грабарь, Леонард Туржанский, Аркадий Рылов.

Экспозиция дополнена произведениями из фондов музея имени Коваленко. Выставка будет работать до 14 ноября по адресу: улица Красная, 13. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре покажут редко выставляющиеся этюды Исаака Левитана

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