МегаФон избавит абонентов от голосового спама

МегаФон запустил бесплатный сервис для защиты от спам-звонков

Аналитические алгоритмы с использованием больших данных отслеживают сомнительные вызовы и вносят их в черный список. При соединении с номером МегаФона спам-звонок перенаправляется на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонента информируют о поступивших вызовах в SMS. При желании голосовые сообщения можно прослушать, набрав 0525.

В пресс-службе МегаФона уверили, что важные звонки не потеряются. Алгоритмы вычисляют потенциально полезные номера реальных организаций и пропускают их.

Ничего подключать не нужно: специальный голосовой ящик появится у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» и «Мне звонили».

Как отметили в пресс-службе МегаФона, в последние годы для большинства абонентов стала актуальной проблема телефонного спама — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг.