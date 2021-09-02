МегаФон избавит абонентов от голосового спама

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МегаФон запустил бесплатный сервис для защиты от спам-звонков

Аналитические алгоритмы с использованием больших данных отслеживают сомнительные вызовы и вносят их в черный список. При соединении с номером МегаФона спам-звонок перенаправляется на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонента информируют о поступивших вызовах в SMS. При желании голосовые сообщения можно прослушать, набрав 0525.

Карты, деньги, два звонка:

В пресс-службе МегаФона уверили, что важные звонки не потеряются. Алгоритмы вычисляют потенциально полезные номера реальных организаций и пропускают их.

Ничего подключать не нужно: специальный голосовой ящик появится у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» и «Мне звонили».

Как отметили в пресс-службе МегаФона, в последние годы для большинства абонентов стала актуальной проблема телефонного спама — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг.

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«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить абонентов от нежелательных звонков. В результате только с начала года жалоб на спам стало в три раза меньше. Летом мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно отсеивали около 100 тыс. рекламных вызовов. Теперь бесплатная защита от спам-звонков доступна всем нашим пользователям», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона по всей России.

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