МегаФон избавит абонентов от голосового спама
МегаФон запустил бесплатный сервис для защиты от спам-звонков
Аналитические алгоритмы с использованием больших данных отслеживают сомнительные вызовы и вносят их в черный список. При соединении с номером МегаФона спам-звонок перенаправляется на автоответчик в специальный голосовой ящик. Абонента информируют о поступивших вызовах в SMS. При желании голосовые сообщения можно прослушать, набрав 0525.
Карты, деньги, два звонка:
В пресс-службе МегаФона уверили, что важные звонки не потеряются. Алгоритмы вычисляют потенциально полезные номера реальных организаций и пропускают их.
Ничего подключать не нужно: специальный голосовой ящик появится у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» и «Мне звонили».
Как отметили в пресс-службе МегаФона, в последние годы для большинства абонентов стала актуальной проблема телефонного спама — телемаркетинг, массовые обзвоны, сомнительные предложения юридических, финансовых и медицинских услуг.
Читайте также:
«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить абонентов от нежелательных звонков. В результате только с начала года жалоб на спам стало в три раза меньше. Летом мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно отсеивали около 100 тыс. рекламных вызовов. Теперь бесплатная защита от спам-звонков доступна всем нашим пользователям», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона по всей России.