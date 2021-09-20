МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

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МегаФон запустил мультиподписку на сервисы IVI, START, MyBook, СберЗвук со скидкой 60%

МегаФон объединил несколько востребованных цифровых продуктов в единую мультиподписку «МегаФон Плюс». В предложение вошли онлайн-кинотеатр IVI, видеосервис с собственным контентом START, книжный сервис MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») и аудиосервис СберЗвук.

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Стоимость единой подписки на четыре сервиса составит 399 рублей в месяц, что позволит экономить около 60% от стоимости тех же продуктов по отдельности. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей.

МегаФон проанализировал данные о предпочтениях абонентов в ключевых категориях онлайн-контента — видео, музыка и книги. Сервисы-лидеры стали партнерами МегаФона и вошли в подписку «МегаФон Плюс».

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда не очень популярные сервисы собираются вокруг успешного продукта, чтобы привлечь аудиторию. Мы же досконально изучили интересы абонентов и собрали в единую подписку только бестселлеры. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» станет эффективным каналом дистрибуции и выхода на новую аудиторию. А абоненты получат большую скидку на любимые сервисы», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

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В пресс-службе компании уверены, что наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров гарантирует всем участникам постоянный приток и сохранение аудитории. Часто пики популярности видеосервисов связаны с выходом новинок; если в подписке сразу два ведущих онлайн-кинотеатра, клиенты всегда смогут найти новинки, не обращаясь к другим сервисам.

Подключиться к «МегаФон Плюс» могут абоненты всех операторов связи на сайте plus.megafon.ru или в личном кабинете.

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