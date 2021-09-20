МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон объединил несколько востребованных цифровых продуктов в единую мультиподписку «МегаФон Плюс». В предложение вошли онлайн-кинотеатр IVI, видеосервис с собственным контентом START, книжный сервис MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») и аудиосервис СберЗвук.

Стоимость единой подписки на четыре сервиса составит 399 рублей в месяц, что позволит экономить около 60% от стоимости тех же продуктов по отдельности. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей.

МегаФон проанализировал данные о предпочтениях абонентов в ключевых категориях онлайн-контента — видео, музыка и книги. Сервисы-лидеры стали партнерами МегаФона и вошли в подписку «МегаФон Плюс».

«Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда не очень популярные сервисы собираются вокруг успешного продукта, чтобы привлечь аудиторию. Мы же досконально изучили интересы абонентов и собрали в единую подписку только бестселлеры. Для наших партнеров «МегаФон Плюс» станет эффективным каналом дистрибуции и выхода на новую аудиторию. А абоненты получат большую скидку на любимые сервисы», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.