Пользователей Wink ждут 5 кинопремьер в середине осени

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. В новом сезоне Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора. Встретиться с семьей Куперов, чтобы пережить множество новых смешных и трогательных моментов, пользователи видеосервиса смогут сразу после премьеры.

С 14 октября зрители увидят триллер «Крик. Кровавое посвящение» . В фильме покажут жизнь студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе. Название картины отсылает сразу к двум культовым ужастикам («Крик» 1996 года и «Кровавое посвящение» 1984-го), в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев — студентов и старшеклассников. Но фильм 2020 года полон современных реалий, включая кибербуллинг и слежку в соцсетях.