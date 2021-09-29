Пользователей Wink ждут 5 кинопремьер в середине осени
В октябре пользователи Wink увидят новинки комедий, триллеров, драмы и даже кино для взрослых
Сервис Wink покажет для зрителей сразу пять премьер. Пользователи цифрового видеосервиса смогут оценить все оттенки киноэмоций.
Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. В новом сезоне Шелдон продолжит поглощать школьные знания и оттачивать специфическое научное чувство юмора. Встретиться с семьей Куперов, чтобы пережить множество новых смешных и трогательных моментов, пользователи видеосервиса смогут сразу после премьеры.
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С 14 октября зрители увидят триллер «Крик. Кровавое посвящение». В фильме покажут жизнь студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе. Название картины отсылает сразу к двум культовым ужастикам («Крик» 1996 года и «Кровавое посвящение» 1984-го), в которых действие также закручивалось вокруг молодых героев — студентов и старшеклассников. Но фильм 2020 года полон современных реалий, включая кибербуллинг и слежку в соцсетях.
С 6 октября на Wink будет доступна французская комедия «Незваные детки». В фильме покажут сложности, с которыми сталкивается главная героиня Катрин. Фильм исследует вечную проблему отцов и детей. В то время, когда семейная жизнь Катрин близка к краху, на пороге дома появляется взрослая дочь со своим мужем-неудачником. Двум поколениям супругов в кризисе придется изобрести новые правила выживания под одной крышей и найти общий язык.
Самая провокационная премьера октября в Wink состоится 1 октября — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых». Фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — «Золотого медведя», а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия. Карьера и доброе имя преподавателя бухарестской частной школы Эми зависают над пропастью, когда в интернет попадает ее интимное видео с мужем. Родители учеников в ярости, собрание с участием директора школы превращается в суд. Несмотря на простую, хотя и пикантную фабулу, эта картина больше, чем комедия положений, и поднимает целый пласт проблем современного общества.
Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном с 14 октября поможет драма «Любовь, страх и ненависть». Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу.