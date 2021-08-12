В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Теперь подписка включает ‎110 телеканалов и 25 тыс. фильмов и сериалов от мировых и российских студий.

«Ростелеком» и Mail.ru последовательно расширяют стратегическое партнерство. Так, с подключением тарифа «Игровой» для домашнего интернета геймеры получают преимущества в играх My.Games. А в 2021 году компании запустили цифровую образовательную платформу «Сферум», чтобы сделать школьное образование более технологичным и гибким.

Управлять Wink можно с помощью голосового помощника «Маруся» от Mail.ru: искать фильмы или сериалы, переключать каналы, регулировать громкость. Кроме того, «Маруся» умеет управлять системой «Умный дом»: устройствами видеонаблюдения и обеспечения безопасности, освещением и бытовой техникой.

«VK Combo объединяет сервисы VK и предложения партнеров. С подпиской пользователям выгоднее и удобнее заказывать еду, слушать музыку, вызывать такси или учиться. Мы рады открыть новое направление сотрудничества с «Ростелекомом» и сделать нашу подписку еще полезнее для пользователей», — отметила заместитель вице-президента по развитию бизнеса экосистемы VK Анна Кашницкая.