Напомним, в 2019 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что к хутору Копанскому построят дорогу. В январе 2021 года вице-мэр Артем Доронин сказал, что реконструкция начнется в этом году. Протяженность дороги от хутора Копанского до Западного Обхода — более 11 км.

В мае в городской мэрии рассказали, что реконструкцию разбили на два этапа. В рамках первого планируется провести ремонт 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода. Строительство планировали начать в конце лета.

По второму этапу предусмотрена реконструкция около 6 км дороги от Западного Обхода в сторону хутора Копанского. Его собираются реализовать в 2022 году.