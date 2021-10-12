Власти Краснодара рассказали, когда начнется ремонт Почтового тракта — дороги к Копанскому
12 октября стало известно, когда начнется первый этап ремонта дороги к хутору Копанскому
Напомним, в 2019 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что к хутору Копанскому построят дорогу. В январе 2021 года вице-мэр Артем Доронин сказал, что реконструкция начнется в этом году. Протяженность дороги от хутора Копанского до Западного Обхода — более 11 км.
В мае в городской мэрии рассказали, что реконструкцию разбили на два этапа. В рамках первого планируется провести ремонт 5,5 км от хутора Копанского в сторону Западного Обхода. Строительство планировали начать в конце лета.
По второму этапу предусмотрена реконструкция около 6 км дороги от Западного Обхода в сторону хутора Копанского. Его собираются реализовать в 2022 году.
В сентябре краснодарские власти объявили тендер на поиск подрядчика для строительства дороги. На ремонт администрация готова потратить почти 430 млн рублей. Конкурс выиграло ООО «Веста».
12 октября в пресс-службе мэрии сообщили, что к реконструкции первого этапа планируют приступить в начале следующей недели. Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что на этой неделе подпишут контракт с подрядчиком.
«Сейчас завершается проектирование второго участка с учётом размещения инженерных сетей — совместно со специалистами «Водоканала». В следующем году будем изыскивать средства для реализации второго этапа реконструкции подъездной дороги», — добавил Доронин.