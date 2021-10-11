На Кубани на некоторых участках трассы М4 «Дон» запретили обгонять машины

Краснодарский край

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С 11 октября в Туапсинском, Геленджикском районах и в Новороссийске изменили правила движения

11 октября в пресс-службе «Автодора» сообщили, что на трассе М4 «Дон» в границах Туапсинского, Геленджикского районов, а также Новороссийска запретили обгонять автомобили на участках с плохой видимостью. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила. 

Юга.ру писали, что с 15 сентября движение на 1343 км автодороги М4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи (район поселка Тлюстенхабль под Краснодаром) ограничили на два месяца из-за ремонта моста. Позже сообщили, что движение планируют восстановить до конца года. 

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На Кубани на некоторых участках трассы М4 «Дон» запретили обгонять машины
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