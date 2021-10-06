Глава Адыгеи посетил командный турнир по дзюдо, посвященный Дню республики

Состязание было приурочено ко Дню республики и проходило в спорткомплексе «Оштен», одном из крупнейших в регионе. Семь комплектов медалей разыграли между 50 спортсменами из Адыгеи и Кабардино-Балкарии в возрасте 13–14 лет.

После церемонии награждения глава Адыгеи поздравил всех участников соревнований с праздником спорта и пожелал здоровья и интересных спортивных соревнований.

«В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает большое внимание молодежи», — отметил Мурат Кумпилов.