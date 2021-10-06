Глава Адыгеи посетил командный турнир по дзюдо, посвященный Дню республики
5 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил финал Открытого республиканского командного турнира по дзюдо
Состязание было приурочено ко Дню республики и проходило в спорткомплексе «Оштен», одном из крупнейших в регионе. Семь комплектов медалей разыграли между 50 спортсменами из Адыгеи и Кабардино-Балкарии в возрасте 13–14 лет.
Победу одержала команда «Эльбрус» из Адыгеи. Второе место заняли дзюдоисты «Локомотива» (КБР), третье — команды «Казбек» и «Оштен» (Адыгея).
После церемонии награждения глава Адыгеи поздравил всех участников соревнований с праздником спорта и пожелал здоровья и интересных спортивных соревнований.
«В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает большое внимание молодежи», — отметил Мурат Кумпилов.