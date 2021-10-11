«Ростелеком» установил более 370 тыс. камер городского видеонаблюдения

Количество камер «Ростелекома», установленных за несколько лет на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, превысило 370 тыс.

Всего к концу сентября «Ростелеком» установил 371,1 тыс. камер городского видеонаблюдения. За девять месяцев их стало больше на 66,2 тыс., или 24,6%. Самые масштабные проекты видеонаблюдения «Ростелеком» реализует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления. На основе миллиардов часов видеозаписей ищут преступников, контролируют уборку территорий и вывоз мусора. «Ростелеком» предлагает городам решения под ключ — от установки и подключения камер до создания единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных», — рассказал вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Центром компетенций в области видеонаблюдения выступает дочерняя компания «Ростелекома» «Нетрис». Она разработала комплексную платформу видеонаблюдения, которая функционирует на базе собственного высокопроизводительного видеоядра.

Платформа умеет искать и распознавать лица (например, для организации пропускной системы с биометрическими данными), номера и модели транспортных средств, выявлять оружие и другие риски, контролировать все этапы строительства, обладает специализированными алгоритмами для сферы ЖКХ. Заказчик сам решает, какие алгоритмы видеоаналитики подключить для своих задач.