Пока вне дома: «Билайн» запустил видеонаблюдение в квартирах

В любой момент пользователь может подключиться к умной камере и даже пообщаться с близкими через встроенные динамик и микрофон. Услуга пригодится и тем, кто много времени проводит вне дома и хочет убедиться, что с имуществом все в порядке. Для подключения необходим доступ в интернет. Кроме наблюдения в реальном времени, пользователям доступен архив с записями за семь дней.

«Видеонаблюдение Билайн» — готовое решение, которое включает в себя широкоугольную HD-камеру с инфракрасной подсветкой для ночной работы и хранение записей в облачном архиве. Все видеозаписи зашифрованы. И даже если с самой камерой что-то случится, архивные записи останутся доступными. Вы сможете настроить оповещение о тревожных событиях (камера реагирует на звуки и движение) и удаленно управлять чувствительностью детекторов. Камера работает с интернетом любого провайдера. Пользоваться нашей новой услугой просто: все события, происходящие в вашей квартире или квартире ваших родственников, теперь доступны в одном приложении», — рассказала вице-президент по развитию конвергентного бизнеса компании «Билайн» Наталья Братчикова.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо приобрести камеру (3990 рублей, можно в рассрочку), активировать ее в мобильном приложении «Видеонаблюдение Билайн» (6+) и подключить саму услугу (непрерывная запись за 350 рублей в месяц). Подробности можно узнать в офисах «Билайна» и на сайте.