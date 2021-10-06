«Ростелеком» создал цифровую экосистему для пансионата «Эдельвейс» в Приэльбрусье

В пансионате «Эдельвейс» провайдер подключил интернет, настроил работу виртуальной корпоративной сети (VPN), развернул сеть Wi-Fi, установил видеонаблюдение и интерактивное телевидение. В этом году поток туристов в пансионат увеличился вдвое, поэтому «Ростелеком» также подключил для него сервис «Виртуальная АТС» — это поможет персоналу заведения поддерживать связь с клиентами в режиме 24/7.

При организации работы сервиса «Wi-Fi для гостей» специалисты «Ростелекома» установили в пансионате 24 точки беспроводного доступа в интернет с пропускной способностью до 100 Мбит/с. Одновременно в сети теперь могут находиться до 500 пользователей.

«Мы стремимся, чтобы каждый гость пансионата получал максимум удовольствия от пребывания в горах. Цифровые технологии — неотъемлемая часть современного сервиса. Стабильный интернет помогает нам оперативнее бронировать номера, оформлять туристические группы, отслеживать заказы трансфера. Благодаря многоканальной телефонной связи ни один звонок не остается незамеченным. Отдыхающие могут смотреть телевизионные программы с высоким качеством трансляции и пользоваться бесплатным Wi-Fi», — отметил директор ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Николай Панасенко.

«Телевидение для гостиниц» позволяет гостям отеля смотреть трансляции и цифровые каналы в высоком качестве, а также пользоваться интерактивными сервисами. Выделенный канал дает возможность отельерам отправлять сообщения на экран телевизора, показывать информацию об услугах отеля и специальных предложениях.

«Это уже второй проект по совершенствованию цифровой экосистемы клиента. Ранее в санатории «Дубовая роща» мы подключили 130 гостиничных номеров к цифровому телевидению, которое, по сравнению с кабельным и спутниковым, является более современным решением. Гостям санатория доступны 65 ТВ-каналов с гибким управлением. Программы можно смотреть в удобное время, вне зависимости от выхода в эфир, записывать их, перематывать или ставить на паузу», — отметил советник директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Шаларь.