МТС на Кубани помогла бизнесу контролировать работу сотрудников

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

На Кубани стали чаще использовать сервисы МТС для дистанционного управления сотрудниками

C начала года МТС подключила к системе дистанционного контроля и управления персоналом на 30% больше новых работников, чем за тот же период в 2020 году. Впервые высокий прирост обеспечили производственные предприятия. Малый и средний пищевой бизнес вдвое больше, чем раньше, ставил задачи и контролировал работу разъездного персонала.

Читайте также:

В пресс-службе МТС отметили, что интерес к сервисам дистанционного управления связан с ростом пищевой промышленности в целом — предприятия хотят оптимизировать и автоматизировать производственные процессы, используя доступные технологичные решения.

Как и раньше, в Краснодарском крае сервис МТС «Мобильные сотрудники» популярен в сферах торговли и дистрибьюции, особенно в компаниях с разветвленными сетями филиалов. Также услугами МТС активно пользуются в транспортных, логистических, риелторских и охранных компаниях — везде, где персонал часто выезжает за пределы офисов.

Читайте также:

Всего МТС помогает контролировать работу более 4 тыс. сотрудников кубанских предприятий — например, «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, комбината «Очаково», «Краснодар Водоканала», сети магазинов «Алкотека».

Чаще всего сервис «Мобильные сотрудники» используют для определения местоположения работника и получения отчетов в дистанционном формате. Треть предприятий с помощью сервиса распределяет заявки между агентами: автоматизация функционала диспетчера позволяет увеличить точность планирования и оптимизировать нагрузку на персонал.

Малый и средний бизнес МТС Технологии

Новости

Ялта, Сочи и Ростов вошли в топ популярных городов для отдыха осенью
Из Краснодара продлили рейсы в Дюссельдорф
Катамаран из Сочи в Сухум возобновит рейсы впервые за почти 30 лет
В Краснодаре закроют для автомобилей улицу Круговую
Девочке из США с родимым пятном на лице сделали последнюю операцию
Рабочая неделя на Кубани начнется с хорошей погоды

Лента новостей

Реклама на сайте