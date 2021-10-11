МТС на Кубани помогла бизнесу контролировать работу сотрудников

C начала года МТС подключила к системе дистанционного контроля и управления персоналом на 30% больше новых работников, чем за тот же период в 2020 году. Впервые высокий прирост обеспечили производственные предприятия. Малый и средний пищевой бизнес вдвое больше, чем раньше, ставил задачи и контролировал работу разъездного персонала.

В пресс-службе МТС отметили, что интерес к сервисам дистанционного управления связан с ростом пищевой промышленности в целом — предприятия хотят оптимизировать и автоматизировать производственные процессы, используя доступные технологичные решения.

Как и раньше, в Краснодарском крае сервис МТС «Мобильные сотрудники» популярен в сферах торговли и дистрибьюции, особенно в компаниях с разветвленными сетями филиалов. Также услугами МТС активно пользуются в транспортных, логистических, риелторских и охранных компаниях — везде, где персонал часто выезжает за пределы офисов.