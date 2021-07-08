МТС построила цифровую экосистему для гостиничного комплекса Great Eight в Анапе
МТС автоматизировала управленческие процессы в гостиничном комплексе Great Eight
Оператор реализовал проект на базе собственной сети широкополосного доступа в интернет. С цифровой экосистемой МТС стало возможным автоматизировать часть процессов в новом гостиничном комплексе.
Читайте также:
Контроль перемещений. Компания МТС внедрила систему электронных карт для гостей. С цифровыми пропусками гости свободно перемещаются по доступной им территории, исключая, например, служебные помещения и чужие номера. Для пропусков сотрудников используется беспроводная технология NFC: они получают доступ через смартфон или банковскую карту. Так гостиница снижает расходы на замену утерянных электронных карт и повышает точность учета рабочего времени.
Автоматизированная парковка. Услуги видеоаналитики позволяют определять и сопоставлять номера автомобилей. Так постояльцы отеля на личном транспорте беспрепятственно проезжают на территорию парковки, а приглашенные гости получают бесплатный проезд по QR-коду из пригласительного билета.
Постоянный видеомониторинг обеспечивает безопасность гостей и помогает контролировать работу персонала.
Сеть Wi-Fi. Провайдер развернул гостиничную Wi-Fi-сеть с обязательной авторизацией. Теперь интернетом обеспечены все части комплекса: 400 номеров, холлы, спа-центр, банкетный зал. В распоряжении гостей также спутниковое и кабельное телевидение МТС.
Читайте также:
«Стремительный рост внутреннего туризма диктует свои условия и формирует новую индустрию гостеприимства на юге России. Сегодня близости к морю и кондиционеров уже недостаточно для гостиничной инфраструктуры высокого уровня. Не менее важны технологичные сервисы. Пример самых крупных гостиничных сетей показывает, что автоматизация и дистанционный контроль рабочих процессов в таком бизнесе помогают снизить издержки примерно на треть. Это расходы, связанные с числом работников, ошибками в расчетах, некачественным обслуживанием — и следующими за ними претензиями», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.