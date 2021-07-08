МТС построила цифровую экосистему для гостиничного комплекса Great Eight в Анапе

Оператор реализовал проект на базе собственной сети широкополосного доступа в интернет. С цифровой экосистемой МТС стало возможным автоматизировать часть процессов в новом гостиничном комплексе.

Контроль перемещений. Компания МТС внедрила систему электронных карт для гостей. С цифровыми пропусками гости свободно перемещаются по доступной им территории, исключая, например, служебные помещения и чужие номера. Для пропусков сотрудников используется беспроводная технология NFC: они получают доступ через смартфон или банковскую карту. Так гостиница снижает расходы на замену утерянных электронных карт и повышает точность учета рабочего времени.

Автоматизированная парковка. Услуги видеоаналитики позволяют определять и сопоставлять номера автомобилей. Так постояльцы отеля на личном транспорте беспрепятственно проезжают на территорию парковки, а приглашенные гости получают бесплатный проезд по QR-коду из пригласительного билета.

Постоянный видеомониторинг обеспечивает безопасность гостей и помогает контролировать работу персонала.

Сеть Wi-Fi. Провайдер развернул гостиничную Wi-Fi-сеть с обязательной авторизацией. Теперь интернетом обеспечены все части комплекса: 400 номеров, холлы, спа-центр, банкетный зал. В распоряжении гостей также спутниковое и кабельное телевидение МТС.