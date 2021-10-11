ГК «ЮгСтройИнвест» достроила еще один дом в Краснодаре

Новый дом, 1-й литер микрорайона «Губернский», расположен на улице Бочарникова, 12. Недалеко — школа и детский сад, еще один сад-ясли на 300 мест начали строить в сентябре. Работы планируют завершить летом 2022 года.

Возле дома есть современный памп-трек со скалодромом и зоны отдыха в экостиле. Скоро к ним добавятся многоуровневый паркинг и большая аллея с арт-объектами и зелеными зонами.

«Жители больших городов все чаще предпочитают комплексную застройку, где всё необходимое есть в шаговой доступности. Это удобно и экономит время. Мы при строительстве особое внимание уделяем социальной инфраструктуре и благоустройству. Рады, что дольщики доверяют нам и выбирают нас», — поделился директор по строительству «ЮгСтройИнвест Кубань» Виталий Иванов.

Также он передал новоселам поздравления от генерального директора компании «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова.