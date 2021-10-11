ГК «ЮгСтройИнвест» достроила еще один дом в Краснодаре
Жители нового литера в «Губернском» микрорайоне Краснодара получили ключи
Новый дом, 1-й литер микрорайона «Губернский», расположен на улице Бочарникова, 12. Недалеко — школа и детский сад, еще один сад-ясли на 300 мест начали строить в сентябре. Работы планируют завершить летом 2022 года.
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Возле дома есть современный памп-трек со скалодромом и зоны отдыха в экостиле. Скоро к ним добавятся многоуровневый паркинг и большая аллея с арт-объектами и зелеными зонами.
«Жители больших городов все чаще предпочитают комплексную застройку, где всё необходимое есть в шаговой доступности. Это удобно и экономит время. Мы при строительстве особое внимание уделяем социальной инфраструктуре и благоустройству. Рады, что дольщики доверяют нам и выбирают нас», — поделился директор по строительству «ЮгСтройИнвест Кубань» Виталий Иванов.
Также он передал новоселам поздравления от генерального директора компании «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова.
В пресс-службе компании рассказали, что для нового литера застройщик постарался найти баланс антивандальности, красоты и стиля. В холлах можно увидеть зеркала в пол, керамогранитную плитку, декоративную штукатурку. До квартир жильцов поднимают бесшумные лифты — таких два в каждом подъезде.
Во всех своих микрорайонах застройщик выполняет предчистовую отделку квартир и берет дорогостоящие работы на себя.
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«Мы только покрасим стены, положим кафель и ламинат, и можно въезжать. Предчистовая отделка экономит много времени, средств и сил!» — подчеркнул один из жителей нового дома.
«ЮгСтройИнвест» — это команда специалистов высокого класса, которая уже 18 лет находит лучшие материалы для своих проектов, активно использует современные технологии в строительстве и выполняет обязательства перед дольщиками в городах присутствия компании: Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону.