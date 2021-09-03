В «Губернском» построят детский сад-ясли на 300 мест
В семейном микрорайоне «Губернский» начали строить третий детский сад
«ЮгСтройИнвест», застройщик микрорайона «Губернский», приступил к строительству нового социально значимого объекта — детского сада-яслей на 300 мест. В районе уже возведены два детских сада и школа на 1550 мест.
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Площадь нового здания составит 6 тыс. 600 кв. метров. Сад-ясли сможет принять 16 групп детей, в том числе самых маленьких — от 1,5 до 3 лет.
На двух этажах разместятся групповые ячейки, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Учреждение оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания и развития воспитанников.
Как отметили в пресс-службе застройщика, «Губернский» называют самым семейным микрорайоном Краснодара. Жители выбирают его из-за развитой инфраструктуры, благоустройства и транспортной доступности. Для них обустроены зеленые аллеи, детские площадки, крытые тренажерные залы и современный памп-трек.
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«Социальная обеспеченность микрорайонов очень важна для нас. Всё необходимое жителям должно быть в шаговой доступности, поэтому соцобъекты мы возводим вместе с жилыми домами. Это относится и к новому саду. Поздравляю жителей с радостным событием, а строителям желаю удачи!» — поделился заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Этот детский сад — 16-й в копилке ГК «ЮгСтройИнвест». За 18 лет работы застройщик также возвел 206 домов и 5 школ в трех городах: Ставрополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.