В Лазаревском работник уличного кафе воткнул нож в собаку

Краснодарский край

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Сотрудник ларька с шаурмой 10 октября ударил ножом кокер-спаниеля; полиция начала проверку

10 октября телеграм-канал «Сочи №1» опубликовал видео, на котором люди пытаются оказать первую помощь кокер-спаниелю с ножом, воткнутым в нижний отдел спины.

В подписи к видео сообщается, что оно снято в поселке Лазаревское: «Женщина гуляла со своим спаниелем Федей на пляже. В какой-то момент пёсель подбежал к киоску с шаурмой и работавший там мужчина, как потом сам признался, сильно испугался. Он схватил кухонный нож и вонзил его в спину собаки».

Далее сообщается, что пес Федя успешно прооперирован в ветклинике и жив. А в пресс-службе УВД по городу Сочи порталу «Кубань 24» заявили о том, что по данному факту начата проверка.

а чуть менее месяца назад Юга.ру писали о школьнике, успешно выходившем раненую самку богомола.

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В Лазаревском работник уличного кафе воткнул нож в собаку
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