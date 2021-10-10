Под Геленджиком водитель разозлился на свою машину и сжег ее

Краснодарский край

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Нетрезвый мужчина на окраине Геленджика предал огню свою «Ладу» после нескольких неудачных попыток ее починить

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал видео и фото, присланные подписчиком. В кадре — горящий автомобиль «Лада-2110».

«Вот такая вот у нас ерунда, — комментирует происходящее оператор. — Едем домой, возле мусорки горит машина. С утра [мы] подвозили водителя этой машины, пьяного. Сказал, что "машина не заводится — сожгу ее нафиг". Мы думали, он пошутил. Полтора часа прошло. Едем назад — машина горит».

Официальной информации от служб спасения относительно этого пожара к данному моменту нет.

Напомним, что минувшим летом в Юбилейном микрорайоне Краснодара возгорания легковых автомобилей фиксировались дважды с интервалом в 10 дней. А в Туапсе в мае сгорел целый катер.

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