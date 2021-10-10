Под Геленджиком водитель разозлился на свою машину и сжег ее

Нетрезвый мужчина на окраине Геленджика предал огню свою «Ладу» после нескольких неудачных попыток ее починить

«Вот такая вот у нас ерунда, — комментирует происходящее оператор. — Едем домой, возле мусорки горит машина. С утра [мы] подвозили водителя этой машины, пьяного. Сказал, что "машина не заводится — сожгу ее нафиг". Мы думали, он пошутил. Полтора часа прошло. Едем назад — машина горит».

Официальной информации от служб спасения относительно этого пожара к данному моменту нет.

Напомним, что минувшим летом в Юбилейном микрорайоне Краснодара возгорания легковых автомобилей фиксировались дважды с интервалом в 10 дней. А в Туапсе в мае сгорел целый катер.