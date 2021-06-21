В Краснодаре ночью сгорели две машины в ЮМР
В Юбилейном микрорайоне Краснодара в ночь на 21 июня сгорели две иномарки. Причиной возгорания мог стать умышленный поджог
Информация о сгоревших автомобилях на улице Думенко появилась в паблике «Телетайп Краснодара». В экстренные службы о пожаре сообщил прохожий.
Пожарные прибыли на вызов в 3:33 и установили, что горят два автомобиля на площади 2,5 кв. метра. Спустя две минуты спасателям удалось остановить распространение огня, а в 3:36 — полностью потушить. На вызове работали 6 человек и две единицы спецтехники. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, в качестве одной из причин пожара рассматривается умышленный поджог Hyundai Solaris, вследствие которого огонь перекинулся на Volkswagen Jetta, который стоял рядом.
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Проводится проверка. Если версия поджога подтвердится, уголовное дело возбудят по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожении чужого имущества путем поджога). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в марте в станице Полтавской сгорел автомобиль Hyundai. В поджоге автомобиля заподозрили сотрудника ДПС.