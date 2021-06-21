В Краснодаре ночью сгорели две машины в ЮМР

В Юбилейном микрорайоне Краснодара в ночь на 21 июня сгорели две иномарки. Причиной возгорания мог стать умышленный поджог

Информация о сгоревших автомобилях на улице Думенко появилась в паблике «Телетайп Краснодара». В экстренные службы о пожаре сообщил прохожий.

Пожарные прибыли на вызов в 3:33 и установили, что горят два автомобиля на площади 2,5 кв. метра. Спустя две минуты спасателям удалось остановить распространение огня, а в 3:36 — полностью потушить. На вызове работали 6 человек и две единицы спецтехники. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, в качестве одной из причин пожара рассматривается умышленный поджог Hyundai Solaris, вследствие которого огонь перекинулся на Volkswagen Jetta, который стоял рядом.