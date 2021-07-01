Ночью в Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорел автомобиль
В Краснодаре ночью 1 июля загорелся автомобиль на улице Кожевенной
1 июня видео с горящей машиной опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
Сообщение о пожаре на улице Кожевенной поступило диспетчеру в 00:15. Спасатели установили, что возгорание произошло под капотом автомобиля общей площадью 2 кв. метра. Через девять минут пожар был ликвидирован.
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На вызове работали 7 человек и две спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пострадавших, кроме автомобиля, нет.
Напомним, в ночь на 21 июня в Юбилейном микрорайоне сгорели две иномарки. Причиной возгорания мог стать умышленный поджог.