В Туапсинском районе сгорел прогулочный катер

Кадры горящего судна опубликовали в соцсетях очевидцы. Позже в пресс-службе МЧС Кубани рассказали подробности случившегося.

Информация о пожаре в причале устья реки Шапсухо поступила в туапсинский пожарно-спасательный гарнизон в 4:49 утра. Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что горит катер. Огонь распространился на площади 48 кв. метров.

Пожар локализовали в 5:01, а в 5:45 — полностью потушили. На месте происшествия работали шесть человек и две спецмашины. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.