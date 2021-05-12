В Туапсинском районе сгорел прогулочный катер

Краснодарский край

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Рано утром 12 мая в поселке Лермонтово загорелся прогулочный катер

Кадры горящего судна опубликовали в соцсетях очевидцы. Позже в пресс-службе МЧС Кубани рассказали подробности случившегося.

Информация о пожаре в причале устья реки Шапсухо поступила в туапсинский пожарно-спасательный гарнизон в 4:49 утра. Прибыв на вызов, спасатели обнаружили, что горит катер. Огонь распространился на площади 48 кв. метров.

Пожар локализовали в 5:01, а в 5:45 — полностью потушили. На месте происшествия работали шесть человек и две спецмашины. При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 5 июля 2019 года в акватории Чёрного моря в Туапсинском районе опрокинулся прогулочный катер «Атолл». На борту находились 49 человек, две женщины погибли. В апреле 2021 года суд приговорил капитана катера к трем годам колонии-поселения.

МЧС Пожары Происшествия Судоходство Туапсинский район Черное море

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В Туапсинском районе сгорел прогулочный катер
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